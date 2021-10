韓国の7人組グループ・BTSがアメリカの権威あるポピュラー音楽授賞式『2021アメリカン・ミュージック・アワード』(=AMA)で3部門にノミネートされたことが明らかになった。

BTSは「今年のアーティスト(Artist of The Year)」と「フェイバリット・デュオ/グループ(Favorite Pop Duo or Group)」「フェイバリット・ポップソング(Favorite Pop Song/Butter)」の3部門にノミネート。 BTSが同アワードで「今年のアーティスト(Artist of The Year)」にノミネートされたのは今回が初めてだ。

BTSは18年から今年まで4年連続で受賞候補者リストに名前をあげ、昨年まで3年連続1部門以上を受賞している。18年の「フェイバリット・ソーシャルアーティスト(Favorite Social Artist)」受賞を皮切りに、19年には「フェイバリット・ソーシャルアーティスト」「ポップ/ロック部門(Pop/Rock)フェイバリット・デュオ/グループ(Favorite Duo/Group)」、「ツアー・オブ・ザ・イヤー(Tour of the Year)」の3部門を受賞し、昨年は「ポップ/ロックジャンル・フェイバリット・デュオ/グループ」と「フェイバリット・ソーシャルアーティスト」部門でトロフィーを手にした。

同アワードは来月21日に米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催され、米ABCを通じて生中継される。

また、BTSは『2021 ピープルズ・チョイス・アワード(2021 E! People's Choice Awards)』でも「ザ・グループ・オブ・2021(THE GROUP OF 2021)」「ザ・ソング・オブ・2021(THE SONG OF 2021)」「ザ・ミュージックビデオ・オブ・2021(THE MUSIC VIDEO OF 2021)」の3部門に名をあげた。こちらの授賞式は12月7日に米カリフォルニア州サンタモニカで行われ、NBCで生中継される予定。

