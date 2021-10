阪神は29日、クライマックスシリーズ(CS)第1ステージ(11月6日開幕、甲子園)に向けて練習を再開した。26日の中日戦に敗れてV逸が決まり、3日ぶりの1軍集合。甲子園球場のグラウンドに姿を見せた選手たちはそろいのTシャツを着ていた。

Tシャツの胸には「Play Tigers Baseball」の大きな文字。矢野監督が再三訴えてきた「オレらの野球、タイガースの野球をやろう」という意味の英語で、下には「Who are we? We are Tigers!」と添えられていた。こちらはスアレスが試合前の円陣で語った言葉だそうで、「オレらを誰だと思ってる? オレらはタイガースだ!」と語っている。

このTシャツは阪神選手会の一丸でやりたい、という思いを受けて球団が作ったという。甲子園に巨人を迎える伝統のカードから始まるポストシーズン試合へ向け、それぞれができることをやっていく。