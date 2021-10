数々の受賞歴を持つディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズをテーマとした新たなディズニーホテル「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル」の開業日が2022年4月5日(火)に決定した。

国内のディズニーホテルとしては初めて「モデレートタイプ」に位置付けられ、ゲストはデラックスタイプとバリュータイプの間のホテルを新たに選ぶことが可能。595室ある客室の仕様を統一し、宿泊に必要な設備に特化することで、デラックスタイプのディズニーホテルよりも手軽に宿泊を楽しめる。

ホテルのエントランス正面にある広場のスリンキー・ドッグパークには、バズ・ライトイヤーとジェシー、また中庭のトイフレンズ・スクエアには、ウッディとボー・ピープ、それぞれ約4メートルのキャラクター像があり、ゲストは到着するなり、おもちゃの世界に入り込んだかのような体験を楽しむことができる。

ロビーはカラフルなおもちゃのモチーフであふれて、大きなパズルのピースを模った床の模様やゲームボードを描いた天井などが広がっている。客室は、シリーズ第1作、映画『トイ・ストーリー』に登場するアンディの部屋をイメージしており、青い空と白い雲の壁紙や壁に掛けられたミッキーマウスの大きな腕時計など、おもちゃを思わせる備品や調度品などが置かれている。

レストランは、映画『トイ・ストーリー3』に登場するピンクのくまのぬいぐるみのロッツォをモチーフにしており、ブレックファストとディナーをブッフェスタイルで楽しめる。

同ホテルは、デラックスタイプとバリュータイプの間のモデレートタイプに位置付けられ、595室ある客室のデザインを統一。宿泊に必要な設備とシンプルなサービス(客室への案内やルームサービスなしなど)に特化することで、デラックスタイプのディズニーホテルよりも手軽に宿泊できる。

問い合わせは、東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター(電話)0570-00-8632(前10:00~後3:00)、一部のIP電話・国際電話からは(電話)045-330-5211。

