『SANRIO Virtual FesinSanrioPuroland』ビジュアル

サンリオが「バーチャルサンリオピューロランド」の地下5階に巨大なフェス会場を開設し、世界最大級となる“メタバース”の音楽フェス『SANRIO Virtual FesinSanrioPuroland』を12月11・12日に開催することが発表された。出演アーティスト第1弾も併せて発表された。

同社とサンリオエンターテイメントが、ソーシャルVRプラットフォームを運営している米企業VRChatとタッグを組み開催する同フェス。サンリオファンから、バーチャル上級者まで、みんなで盛り上がれるバーチャル音楽ライブをはじめ、参加者同士コミュニケーションが楽しめる世界最大級の新感覚メタバースイベントとなる。

フェスを盛り上げるアーティストとバーチャルアーティストの第1弾ラインナップは、KizunaAI 、初音ミク+ピノキオピー、AKB48(Team8)、CHiCO with HoneyWorks、因幡はねる、樋口楓、KMNZ(ケモノズ)、VALSHE、長谷川白紙、YuNi、パソコン音楽クラブ、Mom、東雲めぐ、AMOKA、諭吉佳作/men、LAUSBUB、キヌ、そしてサンリオキャラクターからはハローキティ、シナモロール、クロミ、こぎみゅん、はぴだんぶい、SHOW BY ROCK!!からMashumairesh!!がライブを披露する。

スマートフォンや、PCなどのデバイスで気軽に楽しめ、本イベントオリジナルのアバターでサンリオキャラクターになりきって、バーチャル空間にダイブする事ができる。さらに、VRChat版の有料フロアでは、バーチャル空間でアバター同士ハイタッチをするとハローキティのリボンが出現したり、音楽ライブでは、まるでアーティストが目の前にいるようなバーチャルならではの演出も楽しめる。またコミュニケーションフロアでは、本イベント限定のオリジナルグッズのショップや、ハローキティが大好きなサウナまで、サンリオならではの内容盛りだくさんで開催される。

早割2DAYSチケットが30日午後1時から11月7日まで販売される(予定枚数に達し次第販売終了)。

(C)’21 SANRIO (C)’21 SANRIOSP-M (C)’21 SANRIO S/F・G 著作(株)サンリオ (C)AKB48 (C)KizunaAI (C)BANDAI NAMCO Arts Inc. (C)ANYCOLOR, Inc. Art by KEI (C)Crypton Future Media, INC.

関連キーワード エンタメ総合