バンダイナムコピクチャーズは、女子ゴルフをテーマにした新作アニメーション『BIRDIE WING Golf Girls’ Story』を制作することを発表した。2022年の放送を予定している。

同作は、近年の日本のプロ選手の活躍を背景に、コロナ禍のスポーツとして人気を集めている「ゴルフ」を題材に、2人の女子ゴルファーの出逢いが織りなす青春ストーリーを描くオリジナルアニメーションシリーズ。

メインスタッフとして、監督を稲垣隆行（『ニンジャボックス』『砂ぼうず』、シリーズ構成を黒田洋介（『機動戦士ガンダム00』『僕のヒーローアカデミア』）が担当。本作のメインキャラクターとなる“イヴ”と“天鷲葵（あまわし あおい）の声を演じるのは、人気声優・鬼頭明里、瀬戸麻沙美の2人。作中のゴルフ監修として、プロコーチとして活躍し、世界ジュニアゴルフ選手権日本代表監督を務める井上透が参加、さらに、主題歌は数々のヒットソングを手掛ける広瀬香美が担当する。

■スタッフ情報

監督：稲垣隆行

シリーズ構成：黒田洋介

主題歌：広瀬香美

監修：井上 透 （プロコーチ・世界ジュニアゴルフ選手権日本代表監督

協力：グローバル ゴルフ メディア グループ 株式会社

企画・原作・制作：BN Pictures

製作：BN Pictures, BIRDIE WING Golf Club

■キャスト情報

イヴ：鬼頭明里

天鷲葵：瀬戸麻沙美

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