SKY-HIがREIKOをフィーチャリングした「One More Day feat. REIKO」MVを公開

SKY-HIが27日、約3年ぶりとなるオリジナルアルバム『八面六臂』をリリースし、自身が主催したボーイズグループオーディション『THE FIRST』ファイナリストのREIKO(カドサワンレイコ)をフィーチャリングした収録曲「One More Day feat. REIKO」のミュージックビデオ(MV)をYouTubeで公開した。

この日、日本テレビ系『スッキリ』(前8:00~)でも生パフォーマンスした「One More Day feat. REIKO」は、『THE FIRST』で参加者自身が作詞・作曲・振り付けまで行った「クリエイティブ審査」の発表会でREIKOが発した「One More Day」という印象的なフレーズを、ベーシックトラック作成者の一人、Matt Cabがサンプリングして新たにトラックを作り上げた。SKY-HIのラップとREIKOの歌声が融合。SKY-HIが孤独と戦い抜いた過去や痛みを赤裸々に歌い、オーディションときとは逆にREIKOが寄り添う。

MVはSKY-HI「To The First -The Days Of THE FIRST-」、BE:FIRSTのリリックビデオ「Kick Start」に引き続き、『THE FIRST』の始まりから終わりまでの10ヶ月間、SKY-HIに密着撮影し、オーディションで生まれるドラマを見守り続けてきた川口潤氏が監督を務めた。

『THE FIRST』の舞台となった合宿所で撮影されたSKY-HIとREIKOのパフォーマンスと、『THE FIRST』でのREIKOの成長記録とも言える名場面映像を織り交ぜ、過去と現在がクロスオーバーした世界から未来に歩み出すSKY-HIとREIKO、そして共に歩むBMSGの仲間たちの姿を映し出している。『THE FIRST』を凝縮した三部作の最終章であり、新たなドラマの始まりを感じさせる作品となっている。

なお、この日の『スッキリ』ではSKY-HIがAile The Shota、REIKOとともに、コラボレーション曲を生パフォーマンス。『THE FIRST』からさらに進化した歌声を披露して視聴者の胸を打ち、ツイッターでは関連ワードが日本のトレンドの1〜6位を独占したほか、数多くの関連ワードがトレンド入りし、大きな反響を呼んだ。

期間内にタワーレコード(オンラインを除く全店)で『八面六臂』を購入すると、先着でオンライン配信イベントの視聴シリアルコードを配布。29日午後7時より都内某所でアルバム『八面六臂』発売記念のスペシャルライブを開催する。Aile The Shota、REIKOも登場し、それぞれのコラボ曲をフルで披露する。

