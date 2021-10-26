日本ハムがサヨナラ勝ちした。０―０の九回に四球などで１死満塁の好機をつくり、代打松本剛が押し出し四球を選んで試合を決めた。上沢が八回途中まで投げ、３番手の杉浦が３勝目。今季最終戦の西武は打線が２安打と沈黙した。