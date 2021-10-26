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日１―０西（２６日）　日本ハムがサヨナラ勝ち

2021年10月26日 21時13分 (10月26日 21時36分更新)
　９回日本ハム１死満塁、サヨナラの押し出し四球を選んだ代打松本剛＝札幌ドーム

　９回日本ハム１死満塁、サヨナラの押し出し四球を選んだ代打松本剛＝札幌ドーム

　日本ハムがサヨナラ勝ちした。０―０の九回に四球などで１死満塁の好機をつくり、代打松本剛が押し出し四球を選んで試合を決めた。上沢が八回途中まで投げ、３番手の杉浦が３勝目。今季最終戦の西武は打線が２安打と沈黙した。

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