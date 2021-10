11月1日を26年の活動に幕を下ろすV6のベストアルバム『Very6 BEST』がきょう26日、リリースされた。

本作は、メンバーが400曲以上の楽曲の中からセレクトしたベストアルバム。ヒット曲はもちろんのこと、トニセン(20th Century/坂本昌行、長野博、井ノ原快彦)楽曲、カミセン(Coming Century/森田剛、三宅健、岡田准一)楽曲、シングルのカップリング曲、アルバム収録曲も盛り込まれ、メンバーの思いが詰まった楽曲が厳選されている。

通常盤には歌い直しリアレンジ楽曲とソロ・バージョン楽曲も収録。ジャニーズのグループで歌い継がれているV6の名曲「Can do! Can go!-V626 ver.」、シングル「太陽のあたる場所-V626 ver.」、「IN THE WIND-V626 ver.」などが収められ、新たな魅力を発見できるアレンジに。ソロ・バージョンはメンバーと協議し、それぞれの声質が生きる6曲が選曲された。

なお、きょう26日午後7時からはTBS系で『学校へ行こう!2021』(後7:00~)3時間生放送。人気コーナー「未成年の主張」や「V6の6人旅」で、番組に縁のある懐かしい面々との再会も果たす。この番組内では『Very6 BEST』のスペシャルCMが放送される。

関連キーワード エンタメ総合