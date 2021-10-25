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ブレイディ初の６００ＴＤ　ＮＦＬ第７週第２日

2021年10月25日 15時12分 (10月25日 15時58分更新)
　ベアーズ戦でＴＤパスを受けた仲間と喜ぶバッカニアーズのＱＢブレイディ（１２）＝タンパ（ＡＰ＝共同）

　ベアーズ戦でＴＤパスを受けた仲間と喜ぶバッカニアーズのＱＢブレイディ（１２）＝タンパ（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第７週第２日は２４日、各地で行われ、昨季王者バッカニアーズがベアーズに３８―３で快勝し、６勝１敗とした。パスで４ＴＤを挙げたＱＢブレイディは史上初めて６００の大台に到達し、通算６０２ＴＤパスとした。
　唯一無敗のカージナルスはテキサンズに３１―５で勝ち、開幕からの連勝を７に伸ばした。

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