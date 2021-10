ソロライブツアー『THIS IS WHERE WE PROMISE』を完走した與真司郎

ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎が24日、自身のインスタグラムを更新。アーティスト活動休止前最後のソロライブツアー『THIS IS WHERE WE PROMISE』の計9公演を完走したことを報告した。

與は「きょうの福岡公演をもって、ソロアリーナツアー『THIS IS WHERE WE PROMISE』計9公演が終わってしまいました。来てくれたみなさん、本当に本当にありがとうございました」と感謝。

「今回コロナ禍で、来てくれた方もすごく葛藤があったと思います。無事に完走できたのもファンのみなさんのおかげです。今回のツアーにこの状況だから来たくても来れなかったファンの方がたくさんいるのも知っています。本当に1人でも多くの方に生で見てもらいたかったライブではありますが、またいつか僕がアーティストとして帰ってきた時に会えることを願ってます」とファンにメッセージを送った。

これまでを振り返り「今回のライブを通して、改めてファンのみなさんの大切さを思い知らされました。今回のツアーは僕の感謝を伝えたかったのですが、またファンのみなさんから、勇気と希望をもらってしまいました。この16年間みんなから何度も何度も救われてここまでやってこれました」と伝え「ファンのみんなが與真司郎に会うとなぜか、ポジティブになれるんだよね。また人生がんばろう!って思えるんだよねって言ってもらえることが、僕は何よりも嬉しい。teamATAEのみんなの中で幸せな人が1人でも増えたらうれしい」と思いをつづった。

最後に「AAAを好きなってくれて、そこから與真司郎個人を好きになってくれて、本当にありがとうございます。みんなとの出会いは一生忘れないし、これからもみんなの人生の一部でありたいって今回のツアーを通して強く思いました。いつになるかはまだわからないけれど、アーティスト與真司郎としてまた帰ってきた時に、次はみんなの顔をみながら、みんなの声を聞きながらライブをしたいなって強く思いました」。

「AAAのドームツアーが終わって、自分でもどういう感情になるのだろう?と今思っています。ただ、いつかまたみんなと一緒に歌って踊りたいです。絶対にまた会いましょう!! 約束しませんか?? ホンマにAAAファン、そして、teamATAEのみんなが大好きです。ホンマにありがとう!!」と締めくくった。

與はAAAとして開催が延期となっていたる全国6大ドームツアー『AAA DOME TOUR 2020』に11月20日より参加。年内でアーティスト活動を休止する。

