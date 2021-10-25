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大須の街を選挙が通る　最初で最後の「サンデー」

2021年10月25日 05時00分 (10月25日 05時01分更新)
大須商店街で候補者（左端）の話を聞く人たち＝２４日、名古屋市中区で（黒田淳一撮影）

大須商店街で候補者（左端）の話を聞く人たち＝２４日、名古屋市中区で（黒田淳一撮影）

  • 大須商店街で候補者（左端）の話を聞く人たち＝２４日、名古屋市中区で（黒田淳一撮影）
  • 国民民主党の街頭活動を見守る人たち＝２４日、名古屋市中区で
　二十四日午前十一時ごろ、名古屋市中区の大須商店街。...

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