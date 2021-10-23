◇23日 DeNA―中日（横浜）

スターティングメンバーが発表され、中日は前夜にいずれもプロ初猛打賞の高松渡内野手（22）が「1番・二塁」、根尾昂内野手（21）が「7番・遊撃」で2試合連続で先発出場。今季の対DeNA最終戦で連敗ストップを目指す。

先発マウンドを任された清水達也投手（21）は今季初登板。昨年10月11日の巨人戦（ナゴヤドーム）で先発し、6回途中無失点と好投して勝ち投手となって以来、1年ぶりの白星を狙う。

【中日】

1番・二・高松

2番・右・岡林

3番・中・大島

4番・一・A・マルティネス

5番・三・高橋周

6番・左・渡辺

7番・遊・根尾

8番・捕・木下拓

9番・投・清水

【DeNA】

1番・中・桑原

2番・二・柴田

3番・左・佐野

4番・一・牧

5番・右・楠本

6番・三・知野

7番・遊・森

8番・捕・益子

9番・投・東