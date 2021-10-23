【中日スタメン】前夜プロ初猛打賞の根尾＆高松が2試合連続先発出場 清水は今季初登板
2021年10月23日 13時30分
◇23日 DeNA―中日（横浜）
スターティングメンバーが発表され、中日は前夜にいずれもプロ初猛打賞の高松渡内野手（22）が「1番・二塁」、根尾昂内野手（21）が「7番・遊撃」で2試合連続で先発出場。今季の対DeNA最終戦で連敗ストップを目指す。
先発マウンドを任された清水達也投手（21）は今季初登板。昨年10月11日の巨人戦（ナゴヤドーム）で先発し、6回途中無失点と好投して勝ち投手となって以来、1年ぶりの白星を狙う。
【中日】
1番・二・高松
2番・右・岡林
3番・中・大島
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋周
6番・左・渡辺
7番・遊・根尾
8番・捕・木下拓
9番・投・清水
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・二・柴田
3番・左・佐野
4番・一・牧
5番・右・楠本
6番・三・知野
7番・遊・森
8番・捕・益子
9番・投・東
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