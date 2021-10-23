『Girls Planet 999 ：少女祭典』で「Kep1er」としてデビューすることか決まった9人（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

グローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999 ： 少女祭典』（全12話）の最終回が22日、ABEMAで日韓中同時生放送され、応募総数1万3000人の中からデビューする9人が決定。グループ名は、自分たちの夢をつかんだという「Kep」と、1つになって最高になるという「1」を合わせた合成語「Kep1er」（ケプラー）に決定した。

『Girls Planet 999』は応募総数1万3000人の中から日本、韓国、中国の3ヶ国で行われたオーディションを通過した各国33人、合計99人が参加。この日行われたファイナル生放送ステージには、K（韓国）グループ9人、C（中国）グループ5人、J（日本）グループ4人の計18人が進出した。

最後の視聴者投票は、18人中最も応援したい1人にだけ投票する方式に変更。15日午後9時50分～きょう22日午前10時で締め切られた1次投票と、午後8時からの生放送中に行われた2次投票（票数の2倍）の結果を合算。投票数はすべてポイント化され、韓国50%、その他のグローバル地域50％の割合で反映された。結果、172ヶ国の視聴者が参加し、累計投票数は494万4001票となった。

■『Girls Planet 999 ： 少女祭典』最終投票結果

1位：キム・チェヒョン（K／19）【108万1182点／36万3623票】

2位：ヒュニン・バヒエ（K／17）【92万3567点／52万5465票】

3位：チェ・ユジン（K／25）【91万5722点／42万8967票】

4位：キム・ダヨン（K／18）【88万5286点／21万9125票】

5位：ソ・ヨンウン（K／16）【78万1657点／44万2102票】

6位：カン・イェソ（K／16）【77万561点／32万312票】

7位：江崎ひかる（J／17）【71万3322点／38万7709票】

8位：坂本舞白（J／21）【70万8149点／48万8519票】

9位：シェン・シャオティン（C／21）【70万663点／42万5464票】

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10位：キム・スヨン（K／18）【65万790点／22万2026票】

11位：グイン・マヤ（K／15）【62万5722点／18万9498票】

12位：フー・ヤーニン（C／24）【56万606点／41万9618票】

13位：スー・ルイチー（C／21）【55万2878点／41万8815票】

14位：川口ゆりな（J／22）【52万5051点／27万8775票】

15位：キム・ボラ（K／22）50万3773点／20万8375票】

16位：野仲紗奈（J／18）【34万2370点／14万7882票】

17位：ウェン・ヂャ（C／24）【8万8673点／6万6149票】

18位：ファン・シンチャオ（C／21）【5万6600点／3万5054票】

※カッコ内はグループ名／年齢、【】内はポイント数／投票数

全世界から注目を集めた最終回生放送の「ABEMA」総視聴数は字幕、通訳2チャンネルの合計で535万を超え、ツイッターでは「#GirlsPlanet999」が世界トレンド1位、「ガルプラ」が日本トレンド1位を獲得したほか、「Kep1er」「ましろちゃん」「ひかるちゃん」「シャオティン」「バヒエちゃん」「ルイチー」「ヤーニン」といった関連ワードのハッシュタグが合計20個以上トレンド入りし、世界中で大きな反響を呼んだ。

ABEMAではこの最終回の模様を1週間無料で視聴できる。

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