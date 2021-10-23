『Girls Planet 999 ：少女祭典』で実質の投票数は1位だったヒュニン・バヒエ（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

グローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999 ： 少女祭典』（全12話）の最終回が22日、ABEMAで日韓中同時生放送され、応募総数1万3000人の中から選ばれた日本、韓国、中国それぞれ33人、合計99人の参加者の中から、「Kep1er」（ケプラー）としてデビューするメンバー9人が決定した。放送後には、最終投票の結果が公開された。

デビューメンバーを決定する最終の視聴者投票は公式プラットフォーム「UNIVERSE」で行われ、15日午後9時50分～きょう22日午前10時で締め切られた1次投票と、午後8時からの生放送中に行われた票数が2倍でカウントされる2次投票の結果を合算。投票結果は韓国50%、それ以外の全地域50%の比率が反映された。

「UNIVERSE」でファイナリスト18人の最終ポイント、投票数を公開。実質的な投票数では、韓国のボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERのメンバー・ヒュニンカイの妹、ヒュニン・バヒエ（17）が52万5465票を獲得して1位だった。バヒエはアメリカ、ドイツ、トルコ、イタリアなど115ヶ国で1位だったことが放送中で明かされている。

ポイント数ではK（韓国）グループ勢が1位～6位までを占めたが、投票数では48万8519票を獲得したJ（日本）グループの坂本舞白が2位だった。

■『Girls Planet 999 ： 少女祭典』最終投票結果

1位：キム・チェヒョン（K／19）【108万1182点／36万3623票】

2位：ヒュニン・バヒエ（K／17）【92万3567点／52万5465票】

3位：チェ・ユジン（K／25）【91万5722点／42万8967票】

4位：キム・ダヨン（K／18）【88万5286点／21万9125票】

5位：ソ・ヨンウン（K／16）【78万1657点／44万2102票】

6位：カン・イェソ（K／16）【77万561点／32万312票】

7位：江崎ひかる（J／17）【71万3322点／38万7709票】

8位：坂本舞白（J／21）【70万8149点／48万8519票】

9位：シェン・シャオティン（C／21）【70万663点／42万5464票】

-------------

10位：キム・スヨン（K／18）【65万790点／22万2026票】

11位：グイン・マヤ（K／15）【62万5722点／18万9498票】

12位：フー・ヤーニン（C／24）【56万606点／41万9618票】

13位：スー・ルイチー（C／21）【55万2878点／41万8815票】

14位：川口ゆりな（J／22）【52万5051点／27万8775票】

15位：キム・ボラ（K／22）50万3773点／20万8375票】

16位：野仲紗奈（J／18）【34万2370点／14万7882票】

17位：ウェン・ヂャ（C／24）【8万8673点／6万6149票】

18位：ファン・シンチャオ（C／21）【5万6600点／3万5054票】

なお、投票には172ヶ国の視聴者が参加し、トータル494万4001票が投じられた。

関連キーワード エンタメ総合