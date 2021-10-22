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【Girls Planet】ガルプラ デビューメンバー9人決定　グループ名は「Kep1er」

2021年10月22日 22時55分 (10月22日 23時06分更新)
『Girls Planet 999 ：少女祭典』1位でデビューを決めたキム・チェヒョン（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

『Girls Planet 999 ：少女祭典』1位でデビューを決めたキム・チェヒョン（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

　グローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999 ： 少女祭典』（全12話）の最終回が22日、ABEMAで日韓中同時生放送され、応募総数1万3000人の中から選ばれた日本、韓国、中国それぞれ33人、合計99人の参加者の中から、ついにデビューメンバー9人が決定し、発表された。グループ名は「Kep1er」（ケプラー）に決まった。【以下ネタバレ注意】
【写真】TXTヒュニンカイ妹のバヒエ、ITZY盟友・坂本舞白らファイナリスト18人
　『Girls Planet 999』は、IZ*ONEやJO1ら数多くの人気グループを輩出した『PRODUCE』シリーズなど数多くの人気番組を仕掛けてきた韓国のエンターテインメント企業CJ ENMが手がける新たなオーディションプロジェクト。応募総数1万3000人の中から日本、韓国、中国で行われたオーディションを通過した各地域33人、合計99人が参加し、さまざまなミッションを経て、この日行われたファイナル生放送ステージには、K（韓国）グループ9人、C（中国）グループ5人、J（日本）グループ4人の計18人が進出した。
　デビューメンバーを決定する最終の視聴者投票は、15日午後9時50分～きょう22日午前10時で締め切られた1次投票と、午後8時からの生放送中に行われた2次投票（票数の2倍）の結果を合算（172ヶ国の視聴者が参加、トータル494万4001票）。投票結果は韓国50%、それ以外の全地域50%の比率が反映された。
　結果、日本人の江崎ひかる（17）、坂本舞白（21）の2人を含む、以下の9人に決定した。2位には韓国のボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERのメンバー・ヒュニンカイの妹、ヒュニン・バヒエ（17）が入った。
■『Girls Planet 999 ： 少女祭典』デビューメンバー
1位：キム・チェヒョン（K／19）
2位：ヒュニン・バヒエ（K／17）
3位：チェ・ユジン（K／25）
4位：キム・ダヨン（K／18）
5位：ソ・ヨンウン（K／16）
6位：カン・イェソ（K／16）
7位：江崎ひかる（J／17）
8位：坂本舞白（J／21）
9位：シェン・シャオティン（C／21）
※カッコ内はグループ名／年齢
　最終投票の中間順位ではKグループ8人、Cグループ1人、Jグループ0人の状態だったが、最終的に、Kグループ6人、Cグループ1人、Jグループ2人からなるグローバルガールズグループ「Kep1er」が誕生した。
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