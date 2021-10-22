『Girls Planet 999 ：少女祭典』1位でデビューを決めたキム・チェヒョン（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

グローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999 ： 少女祭典』（全12話）の最終回が22日、ABEMAで日韓中同時生放送され、応募総数1万3000人の中から選ばれた日本、韓国、中国それぞれ33人、合計99人の参加者の中から、ついにデビューメンバー9人が決定し、発表された。グループ名は「Kep1er」（ケプラー）に決まった。【以下ネタバレ注意】

『Girls Planet 999』は、IZ*ONEやJO1ら数多くの人気グループを輩出した『PRODUCE』シリーズなど数多くの人気番組を仕掛けてきた韓国のエンターテインメント企業CJ ENMが手がける新たなオーディションプロジェクト。応募総数1万3000人の中から日本、韓国、中国で行われたオーディションを通過した各地域33人、合計99人が参加し、さまざまなミッションを経て、この日行われたファイナル生放送ステージには、K（韓国）グループ9人、C（中国）グループ5人、J（日本）グループ4人の計18人が進出した。

デビューメンバーを決定する最終の視聴者投票は、15日午後9時50分～きょう22日午前10時で締め切られた1次投票と、午後8時からの生放送中に行われた2次投票（票数の2倍）の結果を合算（172ヶ国の視聴者が参加、トータル494万4001票）。投票結果は韓国50%、それ以外の全地域50%の比率が反映された。

結果、日本人の江崎ひかる（17）、坂本舞白（21）の2人を含む、以下の9人に決定した。2位には韓国のボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERのメンバー・ヒュニンカイの妹、ヒュニン・バヒエ（17）が入った。

■『Girls Planet 999 ： 少女祭典』デビューメンバー

1位：キム・チェヒョン（K／19）

2位：ヒュニン・バヒエ（K／17）

3位：チェ・ユジン（K／25）

4位：キム・ダヨン（K／18）

5位：ソ・ヨンウン（K／16）

6位：カン・イェソ（K／16）

7位：江崎ひかる（J／17）

8位：坂本舞白（J／21）

9位：シェン・シャオティン（C／21）

※カッコ内はグループ名／年齢

最終投票の中間順位ではKグループ8人、Cグループ1人、Jグループ0人の状態だったが、最終的に、Kグループ6人、Cグループ1人、Jグループ2人からなるグローバルガールズグループ「Kep1er」が誕生した。

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