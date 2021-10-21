【中日スタメン】根尾はベンチスタート、柳裕也が12勝＆投手4冠へ今季初甲子園マウンド
2021年10月21日 17時31分
◇21日 阪神―中日（甲子園）
予定されているスターティングメンバーが発表され、中日は石垣雅海内野手（23）が「7番・二塁」で2戦連続スタメン出場。16日のヤクルト戦（神宮）で同点適時打を放った根尾昂内野手（21）はベンチスタートとなった。先発の柳裕也投手（27）は今季初の甲子園のマウンド。自己最多の12勝目をつかみ、投手4冠へ望みをつなぐ。
【中日】
1番・遊・京田
2番・右・岡林
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・左・加藤翔
7番・二・石垣
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
1番・遊・京田
2番・右・岡林
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・左・加藤翔
7番・二・石垣
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
【阪神】
1番・右・島田
2番・遊・中野
3番・中・近本
4番・一・マルテ
5番・三・糸原
6番・二・木浪
7番・左・ロハス
8番・捕・坂本
9番・投・高橋
1番・右・島田
2番・遊・中野
3番・中・近本
4番・一・マルテ
5番・三・糸原
6番・二・木浪
7番・左・ロハス
8番・捕・坂本
9番・投・高橋
PR情報