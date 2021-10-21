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【中日スタメン】根尾はベンチスタート、柳裕也が12勝＆投手4冠へ今季初甲子園マウンド

2021年10月21日 17時31分

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試合前、ウオーミングアップする根尾

試合前、ウオーミングアップする根尾

  • 試合前、ウオーミングアップする根尾
  • 試合前の練習に臨む柳
◇21日　阪神―中日（甲子園）
　予定されているスターティングメンバーが発表され、中日は石垣雅海内野手（23）が「7番・二塁」で2戦連続スタメン出場。16日のヤクルト戦（神宮）で同点適時打を放った根尾昂内野手（21）はベンチスタートとなった。先発の柳裕也投手（27）は今季初の甲子園のマウンド。自己最多の12勝目をつかみ、投手4冠へ望みをつなぐ。
【中日】
1番・遊・京田
2番・右・岡林
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・左・加藤翔
7番・二・石垣
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
【阪神】
1番・右・島田
2番・遊・中野
3番・中・近本
4番・一・マルテ
5番・三・糸原
6番・二・木浪
7番・左・ロハス
8番・捕・坂本
9番・投・高橋
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