◇21日 阪神―中日（甲子園）

予定されているスターティングメンバーが発表され、中日は石垣雅海内野手（23）が「7番・二塁」で2戦連続スタメン出場。16日のヤクルト戦（神宮）で同点適時打を放った根尾昂内野手（21）はベンチスタートとなった。先発の柳裕也投手（27）は今季初の甲子園のマウンド。自己最多の12勝目をつかみ、投手4冠へ望みをつなぐ。

【中日】

1番・遊・京田

2番・右・岡林

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・左・加藤翔

7番・二・石垣

8番・捕・木下拓

9番・投・柳

【阪神】

1番・右・島田

2番・遊・中野

3番・中・近本

4番・一・マルテ

5番・三・糸原

6番・二・木浪

7番・左・ロハス

8番・捕・坂本

9番・投・高橋