9人組ガールズグループ・NiziUが“ニジューの日”の20日20時(午後8時)からYouTube生配信番組第2弾『NiziU Today ~Halloween Special~』を行い、着ぐるみで動物キャラクターに“仮装”するなどして盛り上がった。

『NiziU Today』は、この日公開されたばかりのメンバーをモチーフにした動物キャラクター“NIZOO”(ニズー)の3Dティザー映像でスタート。キャラクターたちが代表曲「Make you happy」に乗せてかわいらしいアクションを披露した。

続いて、メンバーが”NIZOO”の着ぐるみを着用して登場するサプライズ。「NIZOO Collection」コーナーがスタートすると、生配信のサブタイトル「ハロウィン」にふさわしく、“NIZOO”に仮装したメンバーたちがランウェイを歩くモデルのようにウォーキングを披露し、視聴者を沸かせた。

今回はリーダーのMAKOとMAYAが司会進行を担当し、視聴者のコメントを紹介するリポーター役をAYAKAとRIMAのコンビが務めた。メンバーは”NIZOO”についてトークをしたり、仮装したメンバーたちがシュールな雰囲気のゲームを広げたりと、終始笑顔が絶えない番組となった。

1stアルバム『U』(11月24日発売)のトークでは、メンバーそれぞれがオススメの楽曲を挙げ、視聴者に魅力を視聴者に伝えるなか、リード曲の情報も発表された。

アルバム1曲目を飾るリード曲のタイトルは「Chopstick」(チョップスティック)。これまで11日間にわたってアルバム収録曲を一日1曲ずつ発表してきたが、最後の1曲が発表され、全12曲が出そろった。「Chopstick」はNiziUの生みの親、J.Y. Park作詞・作曲の新曲で、誰もが聴いたことがあるピアノのフレーズが印象的な曲という。その「Chopstick」の一部を数秒だけ公開し、ファンの期待をあおった。

『NiziU Today』はYouTubeのYouTubeのNiziU公式チャンネルでアーカイブを配信中。10月29日午後8時からは同チャンネルで新コンテンツ「NiziU LOG」がスタートすることも発表された。

■NiziU 1stアルバム『U』収録曲

01. Chopstick

02. Take a picture

03. FESTA

04. Make you happy

05. Wonder Dream

06. Twinkle Twinkle

07. Poppin’ Shakin’

08. I AM

09. Super Summer

10. Step and a step

11. 9 colors

12. Need U

