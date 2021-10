サンダーバード55周年長期特別企画を放送中の「BS10 スターチャンネル」では、1985年に庵野秀明氏が編集に関わった『サンダーバード』のダイジェスト編『ザ・コンプリート・サンダーバード』を復元し、HDリマスターした『シン・コンプリート・サンダーバード』を来年独占放送予定であることを発表した。庵野氏から並々ならぬ想いがあふれる長文コメントが届いている。

当時25歳の庵野氏がプロとして初めての仕事として編集に関わった当時の映像を東北新社の倉庫から発掘。庵野氏の監修のもと、修復とHDリマスターを施した。庵野氏も「『ザ・コンプリート・サンダーバード』に再び関わらせていただけることに感謝しています。サンダーバードファンの皆様に楽しんでいただける作品を目指して頑張ります」とコメント(下段に全文)。新たなタイトルである『シン・コンプリート・サンダーバード』は庵野氏自ら命名したもの。今後の続報にも注目だ。

現在、国立新美術館(東京・六本木)で開催中の「庵野秀明展」では、日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』(2022年1月7日劇場上映開始/1月8日オンライン上映開始)の撮影で実際使用されたサンダーバード1号機、2号機のほか、当時発売された『ザ・コンプリート・サンダーバード』のVHSなど、サンダーバード関連の貴重な資料も楽しむことができる。

■庵野秀明氏コメント(全文)

1985年に構成・編集で参加させていただいた『ザ・コンプリート・サンダーバード』は、当時、アッセンブルとインサートしかできなかったアナログ編集時代に膨大な時間と手間を掛けて、周囲に大変な迷惑を掛けながら何とか形にしたものでした。

当初の構成案はメカグラフィティーとしてメカの活躍等を音楽に合わせた編集で魅せる予定でしたが、肝心のオリジナルサウンドトラックが存在しないという話を作業中に聞き、仕方なくMEテープ(音楽と効果音だけが入っているテープ)から使えそうな箇所をピックアップして貼り付けるしかなかったものでした。

MA作業(画と音を合わせる作業)にスケジュールの関係で立ち会えず、個人的に不本意な音響状態のまま発売されたものでした。

そして、諸般の事情から30年以上オクラに入っていたものでした。

良い思い出といえば、本屋さんで偶然会ったあさりよしとお氏に「1号2号の着陸のところが面白かった」と言ってもらったことでした。

そして今、『ザ・コンプリート・サンダーバード』に再び関わらせていただけることに感謝しています。16ミリポジフィルムのテレシネ画像がHD画質のリマスターとして蘇ることに感謝しています。現在のデジタル編集と、発見されたオリジナルサウンドトラックとTBS再放送版の主題歌を使用した音響作業に関われる機会をいただき、感謝しています。

作業はまだ先ですが、当時描いていたものにできる限り近づけたバージョンアップ版として形にするつもりです。

改めて、当時ご迷惑を掛けたスタッフの皆様と、再び形を整えさせていただく機会を与えて下さった東北新社様に感謝致します。

ありがとうございます。サンダーバードファンの皆様に楽しんでいただける作品を目指して頑張ります。よろしくお願いします。

「サンダーバード」等ITC作品ファン 庵野秀明

■BS10 スターチャンネル「サンダーバード」長期徹底特集

10月(第1弾)懐かしのオリジナルTVシリーズ『サンダーバード[HD完全版]』放送中

11月(第2弾)吹替3バージョンで観る映画版

12月(第3弾)以降もあり

2022年予定、『シン・コンプリート・サンダーバード』BS10 スターチャンネルにて独占放送/スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-にて独占配信

特設ページ:https://www.star-ch.jp/thunderbirds/

Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964, 1999 and 2021. Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.

