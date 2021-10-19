ENHYPENの最新アルバム『DIMENSION : DILEMMA』、自己最高初週売上で初登場1位【オリコンランキング】
2021年10月19日 04時00分 (10月19日 04時06分更新)
ENHYPEN(エンハイプン)の最新アルバム『DIMENSION : DILEMMA』(ディメンション・ジレンマ)が、初週12.0万枚を売り上げ、10月19日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
ENHYPENの1位獲得は、2作連続・通算2作目。初週12.0万枚は、自己最高初週売上を記録した。
本作は、「BORDER」シリーズに次ぐ、新たな「DIMENSION」シリーズの幕開けとなる作品。リード曲「Tamed-Dashed」や、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが制作に参加した「Blockbuster feat. YEONJUN of TOMORROW X TOGETHER」など全8曲を収録している。「Tamed-Dashed」のミュージックビデオは、砂浜でラグビーをする姿が描かれるなどスポーティーで清涼感のある映像となっており、「キックオフダンス」「扇ぎダンス」の振付も特徴的。
なお、グローバルなメンバー7人で構成されたENHYPENは、2021年7月6日にシングル「BORDER : 儚い(Given-Taken [Japanese Ver.])」で日本デビューし、初週20.0万枚で初登場1位(7/19付)を獲得している。
＜クレジット：オリコン調べ(10/25付：集計期間:10月11日〜10月17日)＞
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