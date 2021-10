富士急ハイランド コニファーフォレストで野外ワンマンライブを開催したDISH//(写真はボーカルの北村匠海)

ダンスロックバンド・DISH//が17日、山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストで野外ワンマンライブ『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’21 -森羅万象-』を開催し、渾身のステージで全24曲を届けた。

同所での有観客ライブは2年ぶり2回目。当初は8月28日に開催を予定していたが、緊急事態宣言で延期となり、約2ヶ月越しに開催。冷たい秋風が吹く中での公演となったが、メンバーの意向であえて夏に予定していたセットリストを展開した。

オープニングは、ケンモチヒデフミ(水曜日のカンパネラ)による軽快なビートのヒップホップナンバーで幕明け。打ち込みだった原曲をバンドの生演奏にリアレンジし、ユニークなリリックをマイクリレーでつないだ。

泉大智(Dr)とGLIM SPANKYのコラボ曲「未完成なドラマ」では北村匠海(Vo/Gt)がシャウトし、矢部昌暉(Gt)のギターリフが炸裂。「Rock Your Body Rock」では橘柊生(Key/DJ)がお立ち台に飛び乗って観客を盛り上げ、2年前の公演のために作られた「NOT FLUNKY」では、矢部がギターを置き、ステージ上で激しいブレイクダンスを繰り出して大いに沸かせた。

北村は濃い霧が立ち込める会場を見渡し、「山の上なので、雲の中でライブをしていると思ってください。この世で一番楽しい空間にします」とあいさつすると、「イェーイ!!夏休み」からは夏や海、水をテーマにした曲でたたみかけた。「I’m FISH//」では橘が観客と一緒に盛り上がり、「Seagull」では銀煙弾に合わせて、「夏が来た!バカになれ!」と絶叫。今年最後の夏モードを終了した。

ここからは雰囲気が一変。北村が「外出自粛期間中に大智と作った第1弾で、大好きな曲です」と語り、泉大智(Dr)が作曲し、北村が作詞したメロウなシティポップ「宇宙船」を披露。会場をスペーシーでファンタジックなムードに染め上げていく。橘が作詞作曲を手掛けたR&Bナンバー「缶ビール」では、北村がステージ上で缶ビールのプルタブを開ける音がSEとして使われた。北村が女性目線の歌詞を歌い、橘が男目線でジャジーなラップを重ねる。北村がさかいゆうと共作した、繊細かつ力強いピアノバラード「Shape of Love」などでも魅了した。

北村は「地球ってすごく大きくて、世界中の全員とは会えないじゃないですか。人生で会える人は限られていると思うんですよ。そんな中で、今日、こうしてみんなで集まれた。こんなに奇跡的なことってないな、こんなに美しい出会いってないなと思うんです。今日、皆さんに会えたことを、皆さんと僕らに明日があることを、全部全部感謝してます」と語り、「This Wonderful World」では「特別な1日にしよう」という呼びかけに、観客が一斉にペンライトを掲げて呼応した。

終盤では、北村が「18歳のときに初めて作詞作曲した曲です。僕のルーツが詰まっています」と紹介した「モノクロ」を演奏。椅子に座ってアコースティックギターを弾きながら、人との出会いへの感謝を切々と歌うと、最後にそっと「ありがとう」とつぶやく。「DAWN」では、火柱が立ち上る中で「誰も一人ぼっちじゃない!」と歌詞にはないフレーズをシャウト。テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』第5期OP主題歌として制作されたロックナンバー「No.1」では、北村は花道に飛び出し、人差し指を突き上げた右手を空に高々と掲げた。

全身全霊を傾けたステージに北村は「実はさっき、倒れる寸前までいってました。でも、目の前にいるみんなの表情やメンバーに助けられました」と明かすと、「生きるのはつらいこともあるし、大変だけど、やっぱり生きるって最高ですよ。明日があるって最高です。生きるってステキなことだと思います」と実感を込め、コロナ禍の応援歌「僕らが強く。」でエモーショナルな歌声を会場中に響き渡らせた。

アンコールでは、前日に初回放送された日本テレビ系土曜ドラマ『二月の勝者 -絶対合格の教室-』の主題歌で、北村がはっとり(マカロニえんぴつ)と共作で書き下ろした新曲「沈丁花」を初披露。受験をテーマに制作した新曲とあり「今、頑張ってる受験生、それを支える家族や友人、恋人の皆さん。僕らがそっと背中を押す曲を歌いたいと思います」と伝え、“栄光”や“勝利”といった花言葉を持つ「沈丁花」をを4人で力強く歌い上げた。

大ヒット曲「猫」をじっくりと聴かせると、メンバー全員で書いた「乾杯」を楽しそうに演奏し、大団円。終演後には夜空に打ち上げ花火が咲いた。

本公演はU-NEXTで生配信され、見逃し配信は10月24日午後11時59分まで行われる。

■『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’21 -森羅万象-』

01. 星をつかむ者達へ

02. 未完成なドラマ

03. Rock Your Body Rock

04. NOT FLUNKY

05. イェーイ!!夏休み

06. I’m FISH//

07. Seagull

08. 宇宙船

09. 缶ビール

10. Shape of Love

11. This Wonderful World

12. KICK-START

13. HIGH-VOLTAGE DANCER

14. ビリビリ☆ルールブック

15. モノクロ

16. DAWN

17. No.1

18. 東京VIBRATION

19. Newフェイス × rock’n’roller

20. 愛の導火線

21. 僕らが強く。

【アンコール】

EN1. 沈丁花

EN2. 猫

EN3. 乾杯

