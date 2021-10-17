本文へ移動

楽５―６西（１７日）　西武が逃げ切る

2021年10月17日 17時12分 (10月17日 17時26分更新)
　５回西武２死二塁、中村が左中間に２ランを放つ＝楽天生命パーク

　５回西武２死二塁、中村が左中間に２ランを放つ＝楽天生命パーク

  • 　５回西武２死二塁、中村が左中間に２ランを放つ＝楽天生命パーク
  • 　５回途中で降板する楽天・田中将＝楽天生命パーク
　西武が逃げ切った。四回に川越の適時打で１点を先制。五回には源田の適時二塁打や中村の１８号２ランなどで４点を加えた。渡辺は６回無失点で約１カ月ぶりの４勝目。楽天は田中将が今季初めて５回を投げ切れず８敗目を喫した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの新着

記事一覧