12月24日にクリスマスライブを開催する円神

『PRODUCE 101 JAPAN』元練習生9人からなるパフォーマンスユニット「円神」が、12月24日に東京・ヒューリックホール東京で『円神 Christmas LIVE 2021 Holy Light』を開催することが決定した。

また、10月20日から9週連続で、8月4日にリリースした2nd両A面シングル「Peace Summer/TREASURE」初回限定ピクチャー盤の収録曲をデジタル配信することが決定。この9曲は、昨年12月に開催した円神Debut Stage『nonagon〜始まりの音〜』、今年5月に開催した円神プロデュース公演Vol.1『幕末バトルサークル』で披露された楽曲なっている。

配信スケジュールは以下のとおり。

■円神 9週連続デジタル配信スケジュール

・10月20日(水):「Dressing is a way of life」

・10月27日(水):「OBENTO 〜お弁当の歌〜」

・11月3日(水):「Go To Happy Ending! 」

・11月10日(水):「ワンタイムショータイムパーティー☆」

・11月17日(水):「交わした約束」

・11月24日(水):「Messing Around」

・12月1日(水):「Perfect Step」

・12月8日(水):「To The Light」

