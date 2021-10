俳優の新田真剣佑が15日、公式ファンクラブ『Macken Family』会員限定ファンミーティングを11月6日にヒューリックホール東京、翌7日にメルパルクホール大阪で開催すると発表した。

日本の人気マンガ『聖闘士星矢』を実写化したハリウッド映画『Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)』で主演を務めることが発表され、注目の新田。今年4月23日に公開された『るろうに剣心 最終章 The Final』では雪代縁を演じ、圧巻のアクションシーンを披露した。

国内外問わず活躍中の新田が、海外での撮影を終え帰国後初となる今回のファンミーティングのタイトルは“BACK HOME”。これは新田自身が考案し、ファンに向けたメッセージとなっている。

■3rd Fan Meeting“BACK HOME”

チケット申し込み:https://bit.ly/3DG0bb0

公式ファンクラブ:https://bit.ly/3aCzEij

・東京公演

2021年11月6日(土)

会場:ヒューリックホール東京

公演時間

【1部】開場 13:30 /開演 14:30 /終演 16:00

【2部】開場 17:00 /開演 18:00 /終演 19:30

・大阪公演

2021年11月7日(日)

会場:メルパルクホール大阪

公演時間

【1部】開場 13:30 /開演 14:30 /終演 16:00

【2部】開場 17:00 /開演 18:00 /終演 19:30

