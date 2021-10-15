「その着せ替え人形は恋をする」キービジュアル公開 制作はCloverWorks
2021年10月15日 10時00分 (10月15日 11時05分更新)
テレビアニメ「その着せ替え人形は恋をする」の第1弾キービジュアル、メインスタッフ情報が公開された。アニメーション制作は「シャドーハウス」や「Fate／Grand Order -終局特異点 冠位時間神殿ソロモン-」を手掛けたCloverWorksが担当する。
■スタッフ情報
監督：篠原啓輔
シリーズ構成・脚本：冨田頼子
キャラクターデザイン・総作画監督：石田一将
音楽：中塚武
音響監督：藤田亜紀子
制作：CloverWorks
監督：篠原啓輔
シリーズ構成・脚本：冨田頼子
キャラクターデザイン・総作画監督：石田一将
音楽：中塚武
音響監督：藤田亜紀子
制作：CloverWorks
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