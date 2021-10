テレビ朝日系できょう15日に4時間生放送される『ミュージックステーション35周年記念4時間スペシャル』のタイムテーブルが公開され、出演アーティストのコメントも到着した。

11月12日にデビューを控える関西ジャニーズJr.の人気グループ・なにわ男子は、デビュー曲「初心LOVE」(うぶらぶ)をテレビ初披露。メンバーの道枝駿佑とSnow Manの目黒蓮がW主演を務める同局系ドラマ『消えた初恋』(毎週土曜 後11:30)の主題歌としても大きな話題を呼んでいる同曲について道枝は「歌詞もドラマどおりなところもあって、ドラマにぴったりでかわいらしいポップな曲です」とアピールする。

大西流星は「ささやくセリフ調の歌詞やテンポの変化など、聴けば聴くほど好きになる、とても魅力的な楽曲。純粋でまっすぐな恋心が詰まっています」と紹介。長尾謙杜は「歌詞の中で『出会ってしまった 君は太陽』というところが好き。僕たちもファンの皆さんをそう思いますし、なにふぁむ(なにわ男子のファン)の皆さんも思ってくれていると思います」と語り、西畑大吾は「この曲を歌うたびに“初心(うぶ)”の気持ちに戻れると思うので、大事に大事に歌い続けたいです」と誓った。

テレビ初パフォーマンスに向け、大橋和也が「日本中の皆さんをキュンキュンの嵐にさせたい」と意気込み、藤原丈一郎は「初パフォーマンスなので緊張しますが、これから5年、10年経っても映像を見返すであろうと思うので、しっかり決めたいです!」と言葉に力を込め、高橋恭平は「皆さんに僕たちなにわ男子の良さとかわいさと初心(うぶ)さを広められたら!」と意欲を見せる。

なにわ男子のデビュー曲披露は、V6の歌唱への曲つながりメドレーになっており、最後の出演となる大先輩V6の前でどんなパフォーマンスをするのか注目だ。

そして、今夜が『Mステ』ラストパフォーマンスとなるV6は、国民投票で選ばれた「V6に最後のMステで歌ってほしい曲」をメドレーで披露するほか、「V6とMステの26年間」を、全160回に及ぶ過去の出演映像とともに振り返る。

メドレー披露を前にメンバーは「視聴者の皆さんに届くように歌いたい」(長野博)、「皆さんの心に響くように頑張ります」(坂本昌行)、「長く、たくさん歌わせていただけるのはありがたいです。懐かしい曲もあるので、楽しんでください!」(井ノ原快彦)と呼びかける。

ラスト出演には感慨深い様子で、三宅健は「Mステは、ジュニアの頃から憧れの番組でした。本当にたくさん、100回以上も出演させていただいて、心より感謝しています。生放送なので、いつもファンのみんなとつながれる場所でした」としみじみ。岡田准一は「ティッシュがいただけなくなるのが悲しいです」と笑いつつも、「一瞬一瞬を目に焼き付けながら歌わせていただきます」と語った。

■出演アーティスト&タイムテーブル

▼午後6時ごろ

ナオト・インティライミ「カーニバる?」

PUFFY「エッサフォッサ」

櫻坂46「流れ弾」

宮本浩次「春なのに」「浮世小路のblues」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「LIVING IN THE DREAM」

Stray Kids「ソリクン -Japanese ver.-」

Elopers(椎名林檎スペシャルバンド)「群青日和」

King Gnu「BOY」

▼午後7時ごろ

なにわ男子「初心LOVE」

V6「Full Circle」

LiSA「往け」

清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

▼午後8時ごろ

郷ひろみ「生投票企画「ひろみ5択」で選ばれた名曲メドレー」

MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume「一夜限りのスペシャルメドレー」

松田聖子「瞳はダイアモンド〜Diamond Eyes〜」

▼午後9時ごろ

B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」

米米CLUB「君がいるだけで」

May J.「レット・イット・ゴー~ありのままで~」

PUFFY「アジアの純真」

V6「視聴者投票企画で選ばれた名曲メドレー」

