ロッテは一回にレアードの適時二塁打とエチェバリアの２点二塁打で３点を先制し、二回に中村奨の適時打で点差を広げた。佐々木朗が６回無失点で８月２８日以来の３勝目。オリックスは宮城が５回５失点と崩れ、３連敗を喫した。