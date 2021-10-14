本文へ移動

オ１―６ロ（１４日）　ロッテが快勝

2021年10月14日 21時15分 (10月14日 21時30分更新)
　１回ロッテ１死一、二塁、レアードが左翼線に先制二塁打を放つ。捕手伏見＝京セラドーム

　１回ロッテ１死一、二塁、レアードが左翼線に先制二塁打を放つ。捕手伏見＝京セラドーム

　ロッテは一回にレアードの適時二塁打とエチェバリアの２点二塁打で３点を先制し、二回に中村奨の適時打で点差を広げた。佐々木朗が６回無失点で８月２８日以来の３勝目。オリックスは宮城が５回５失点と崩れ、３連敗を喫した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの新着

記事一覧