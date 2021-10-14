BE:FIRST、デビューシングル収録曲にAile The Shotaが参加 作家陣全貌が明らかに
2021年10月14日 18時00分 (10月14日 18時06分更新)
SKY-HI主催のボーイズグループオーディション『THE FIRST』から誕生した7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のメジャーデビューシングル「Gifted.」（11月3日発売）収録曲の作家陣など詳細が14日、明らかになった。
メジャーデビュー曲「Gifted.」は、オーディション『THE FIRST』のテーマソング「To The First」を生み出したSKY-HI & Ryosuke "Dr.R" Sakaiが再タッグを組んだ作品。“ボーイズグループのメジャーデビュー曲”して想像する楽曲とは一線を画す、革新的なアプローチが際立つドラマチックで荘厳なトラックに、“何者でもない”ところから”Gifted.”と呼ばれるに至った彼らのストーリーを乗せる。混沌とした世の中に「生まれてきた誰もに可能性はある、Gifted.なんだ」とのメッセージを放ち、『THE FIRST』の完結と、BE:FIRSTとしてのスタートを感じさせる。
先行配信中のカップリング曲「Kick Start」は、『THE FIRST』合宿クリエイティブ審査で用いたMatt Cab & MATZのトラックを再び使用し、メンバー7人が新たにメロディーと歌詞、さらに振付までを作り直した。「THE FIRSTを受け継いでいく」とリリックで紡いでいくエモーショナルな楽曲となっている。
そして、今回新たに明らかになった「First Step」の作家陣は、SKY-HIと☆Taku Takahashiというプレデビュー曲「Shining One」のコンビと、SKY-HIが代表CEOを務めるマネジメント兼レーベル「BMSG」の“長男”でBE:FIRSTの1年先輩にあたるNovel Coreがタッグ。作詞・作曲ともに、『THE FIRST』ファイナリストで、最終回でBMSGとのアーティスト契約が発表されたShotaのアーティスト名義「Aile The Shota」の名前もクレジットされている。一番近くで7人を見てきた面々が携わった新曲「First Step」にも大きな注目を集まりそうだ。
■BE:FIRST「Gifted.」収録楽曲クレジット
1.「Gifted.」
Lyrics : SKY-HI
Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, SKY-HI, Carlo
Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai
Recording Engineer : Ryosuke “Dr.R” Sakai（STUDIO726 TOKYO）
Mixing Engineer : Ryosuke “Dr.R” Sakai（STUDIO726 TOKYO）
1.「Gifted.」
Lyrics : SKY-HI
Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, SKY-HI, Carlo
Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai
Recording Engineer : Ryosuke “Dr.R” Sakai（STUDIO726 TOKYO）
Mixing Engineer : Ryosuke “Dr.R” Sakai（STUDIO726 TOKYO）
2.「Kick Start」
Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab
Music : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab, MATZ
Produced by Matt Cab, MATZ
Recording Engineer : Matt Cab, MATZ @ MSR lab
Mixing Engineer : Matt Cab, MATZ @ TOKYO SOUND STUDIO
Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab
Music : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab, MATZ
Produced by Matt Cab, MATZ
Recording Engineer : Matt Cab, MATZ @ MSR lab
Mixing Engineer : Matt Cab, MATZ @ TOKYO SOUND STUDIO
3.「First Step」
Lyrics : Aile The Shota, Novel Core, SKY-HI
Music : Aile The Shota, Novel Core, ☆Taku Takahashi, SKY-HI
Produced by ☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）
Additional Programming : Mitsunori Ikeda（Tachytelic Inc.）
Recording Engineer : Hideaki Jinbu（prime sound studio form） @ prime sound studio form daikanyama
Mixing Engineer : Mitsunori Ikeda（Tachytelic Inc.）
Lyrics : Aile The Shota, Novel Core, SKY-HI
Music : Aile The Shota, Novel Core, ☆Taku Takahashi, SKY-HI
Produced by ☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）
Additional Programming : Mitsunori Ikeda（Tachytelic Inc.）
Recording Engineer : Hideaki Jinbu（prime sound studio form） @ prime sound studio form daikanyama
Mixing Engineer : Mitsunori Ikeda（Tachytelic Inc.）
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