SKY-HI主催のボーイズグループオーディション『THE FIRST』から誕生した7人組ダンス&ボーカルグループ「BE:FIRST」のメジャーデビューシングル「Gifted.」(11月3日発売)収録曲の作家陣など詳細が14日、明らかになった。

メジャーデビュー曲「Gifted.」は、オーディション『THE FIRST』のテーマソング「To The First」を生み出したSKY-HI & Ryosuke "Dr.R" Sakaiが再タッグを組んだ作品。“ボーイズグループのメジャーデビュー曲”して想像する楽曲とは一線を画す、革新的なアプローチが際立つドラマチックで荘厳なトラックに、“何者でもない”ところから”Gifted.”と呼ばれるに至った彼らのストーリーを乗せる。混沌とした世の中に「生まれてきた誰もに可能性はある、Gifted.なんだ」とのメッセージを放ち、『THE FIRST』の完結と、BE:FIRSTとしてのスタートを感じさせる。

先行配信中のカップリング曲「Kick Start」は、『THE FIRST』合宿クリエイティブ審査で用いたMatt Cab & MATZのトラックを再び使用し、メンバー7人が新たにメロディーと歌詞、さらに振付までを作り直した。「THE FIRSTを受け継いでいく」とリリックで紡いでいくエモーショナルな楽曲となっている。

そして、今回新たに明らかになった「First Step」の作家陣は、SKY-HIと☆Taku Takahashiというプレデビュー曲「Shining One」のコンビと、SKY-HIが代表CEOを務めるマネジメント兼レーベル「BMSG」の“長男”でBE:FIRSTの1年先輩にあたるNovel Coreがタッグ。作詞・作曲ともに、『THE FIRST』ファイナリストで、最終回でBMSGとのアーティスト契約が発表されたShotaのアーティスト名義「Aile The Shota」の名前もクレジットされている。一番近くで7人を見てきた面々が携わった新曲「First Step」にも大きな注目を集まりそうだ。

■BE:FIRST「Gifted.」収録楽曲クレジット

1.「Gifted.」

Lyrics : SKY-HI

Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, SKY-HI, Carlo

Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai

Recording Engineer : Ryosuke “Dr.R” Sakai(STUDIO726 TOKYO)

Mixing Engineer : Ryosuke “Dr.R” Sakai(STUDIO726 TOKYO)

2.「Kick Start」

Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab

Music : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab, MATZ

Produced by Matt Cab, MATZ

Recording Engineer : Matt Cab, MATZ @ MSR lab

Mixing Engineer : Matt Cab, MATZ @ TOKYO SOUND STUDIO

3.「First Step」

Lyrics : Aile The Shota, Novel Core, SKY-HI

Music : Aile The Shota, Novel Core, ☆Taku Takahashi, SKY-HI

Produced by ☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)

Additional Programming : Mitsunori Ikeda(Tachytelic Inc.)

Recording Engineer : Hideaki Jinbu(prime sound studio form) @ prime sound studio form daikanyama

Mixing Engineer : Mitsunori Ikeda(Tachytelic Inc.)

