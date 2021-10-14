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元韓国首相の李完九氏死去　朴槿恵政権時代

2021年10月14日 16時40分 (10月14日 17時10分更新)
　李完九氏

　李完九氏

　李　完九氏（イ・ワング＝元韓国首相）韓国メディアによると１４日に死去、７１歳。血液のがんの一種で闘病していた。
　５０年、忠清南道・洪城生まれ。７５年に大学卒業後、韓国政府機関で勤務。９６年に国会議員初当選。朴槿恵政権時代の１５年に首相に就き、金銭スキャンダルにより２カ月余りで辞任した。政治資金法違反罪に問われたが、１７年に無罪が確定した。（ソウル共同）

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