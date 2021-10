(左から)柳楽優弥、豊田エリー (C)ORICON NewS inc.

俳優・柳楽優弥(31)の妻で女優の豊田エリー(32)が13日、自身のインスタグラムを更新。愛娘(11)の写真を公開した。

「Happy 11th birthday to my little girl !」と、11歳の誕生日を迎えた娘を祝福。青空の下で元気な姿を見せる1枚や、自転車に乗って走る様子など、3枚の写真をアップした。

「雨があがり、11年前の今日と同じ真っ白な空。それまでの人生で起きたことのすべては、あの日のためにあったのだなぁと思えるほど、私にとって特別で、大切な1日です」と思いをつづり、「元気に成長している姿を見られることが、私の1番の幸せです これからもたっくさん笑おうぜ!」とメッセージしている。

ファンからは「大きくなりましたね~!」「娘さんのお誕生日、おめでとうございます エリーちゃんがママになったママのお誕生日でもありますね エリーママもおめでとうございます」「Aww that’s so sweet! Happy Birthday」などの声が寄せられた。

関連キーワード エンタメ総合