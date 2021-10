ゆいP(右)の姿に爆笑するスヌーピー(中央)とオカリナ(左)(C)ORICON NewS inc.(C)2021 Peanuts

お笑いコンビ・おかずクラブが13日、東京タワーで行われた『SNOOPY HAPPINESS FLOAT 2021』出発式PRイベントに出席した。

昨年、約6メートルの巨大なスヌーピーを乗せて全国を縦断したトラックが、装い新たに『SNOOPY HAPPINESS FLOAT 2021』として、13日~12月5日の54日間、全国15都市を運行。スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどの大人気キャラクターが活躍するコミック『PEANUTS』の今年のテーマは、【LOVE EACH OTHER, AND I LOVE ME.】。全国にスヌーピーたちがLOVEを届けていく。

この日、スヌーピーとともに、スヌーピー(ゆいP)&ウッドストック(オカリナ)のコスプレ姿で登場したおかずクラブ。ゆいPは「スヌーピーの毛並みに似たやつだったり、白と黒を基調にしたり、ここは耳になっています」、オカリナは「ウッドストックの鳥っぽさだったり!」とにっこり。

互いの衣装についてオカリナは「ゆいPが思ったよりスヌーピーだなと!」と褒めると、ゆいPは「私、ちょっと思ったよりお腹が出ていて、ボヨ~ンとしてしまったので、スヌーピーというよりかはオラフ?ぽくなっちゃってるかな?」とニヤリ。すると、隣にいたスヌーピーが爆笑し、ゆいPは「あっ、笑ってる! ありがと~」と喜んでいた。

