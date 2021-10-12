◇12日 サッカー2022年W杯カタール大会アジア最終予選 日本―オーストラリア（埼玉スタジアム）

スターティングメンバーが発表され、7日のサウジアラビア戦（ジッダ）で痛恨のミスをしたMF柴崎岳（29）＝CDレガネス＝は先発から外れた。代わって、6月末に川崎フロンターレからドイツ2部・デュッセルドルフに移籍するなど、成長著しい田中碧（23）が抜てきされた。

▼日本のスタメン

GK 権田修一（清水）

DF 長友佑都（FC東京）

DF 冨安健洋（アーセナル）

DF 酒井宏樹（浦和）

DF 吉田麻也（サンプドリア）

MF 遠藤航（シュツットガルト）

MF 南野拓実（リバプール）

MF 守田英正（サンタ・クララ）

MF 伊東純也（ヘンク）

MF 田中碧（デュッセルドルフ）

FW 大迫勇也（神戸）