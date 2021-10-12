痛恨バックパスの柴崎岳は外れる…成長著しい田中碧が先発抜てき【サッカー日本代表・豪州戦スタメン】
2021年10月12日 18時58分
◇12日 サッカー2022年W杯カタール大会アジア最終予選 日本―オーストラリア（埼玉スタジアム）
スターティングメンバーが発表され、7日のサウジアラビア戦（ジッダ）で痛恨のミスをしたMF柴崎岳（29）＝CDレガネス＝は先発から外れた。代わって、6月末に川崎フロンターレからドイツ2部・デュッセルドルフに移籍するなど、成長著しい田中碧（23）が抜てきされた。
▼日本のスタメン
GK 権田修一（清水）
DF 長友佑都（FC東京）
DF 冨安健洋（アーセナル）
DF 酒井宏樹（浦和）
DF 吉田麻也（サンプドリア）
MF 遠藤航（シュツットガルト）
MF 南野拓実（リバプール）
MF 守田英正（サンタ・クララ）
MF 伊東純也（ヘンク）
MF 田中碧（デュッセルドルフ）
FW 大迫勇也（神戸）
DF 長友佑都（FC東京）
DF 冨安健洋（アーセナル）
DF 酒井宏樹（浦和）
DF 吉田麻也（サンプドリア）
MF 遠藤航（シュツットガルト）
MF 南野拓実（リバプール）
MF 守田英正（サンタ・クララ）
MF 伊東純也（ヘンク）
MF 田中碧（デュッセルドルフ）
FW 大迫勇也（神戸）
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