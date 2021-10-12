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痛恨バックパスの柴崎岳は外れる…成長著しい田中碧が先発抜てき【サッカー日本代表・豪州戦スタメン】

2021年10月12日 18時58分

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日本代表・柴崎

日本代表・柴崎

◇12日　サッカー2022年W杯カタール大会アジア最終予選　日本―オーストラリア（埼玉スタジアム）
　スターティングメンバーが発表され、7日のサウジアラビア戦（ジッダ）で痛恨のミスをしたMF柴崎岳（29）＝CDレガネス＝は先発から外れた。代わって、6月末に川崎フロンターレからドイツ2部・デュッセルドルフに移籍するなど、成長著しい田中碧（23）が抜てきされた。
▼日本のスタメン
GK　権田修一（清水）
DF　長友佑都（FC東京）
DF　冨安健洋（アーセナル）
DF　酒井宏樹（浦和）
DF　吉田麻也（サンプドリア）
MF　遠藤航（シュツットガルト）
MF　南野拓実（リバプール）
MF　守田英正（サンタ・クララ）
MF　伊東純也（ヘンク）
MF　田中碧（デュッセルドルフ）
FW　大迫勇也（神戸）
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