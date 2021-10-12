BE:FIRST 初写真展『We Just Gifted.』開催決定 未公開写真や映像を展示
2021年10月12日 12時22分 (10月12日 13時06分更新)
SKY-HI主催のボーイズグループオーディション『THE FIRST』から誕生し、11月3日にメジャーデビューする7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」が、東京・渋谷と愛知・名古屋のPARCOで自身初となる写真展『BE:FIRSTPHOTO EXHIBITION“We Just Gifted.”』を開催することが決定した。
同写真展では、オーディション『THE FIRST』、プレデビュー曲「Shining One」、デビュー曲「Gifted.」の未公開写真や映像を展示。BE:FIRSTの“これまで”と“これから”を楽しめる内容となっている。
写真展に合わせて作成したオリジナルグッズやZINE（展覧会冊子）も販売予定。営業時間は午前11時～午後8時。事前予約制で入場料500円（税込）。オンライン写真展や、地方巡回なども予定されている。
■『BE:FIRST PHOTO EXHIBITION “We Just Gifted.”』
▼渋谷会場
会期： 10月22日(金)〜11月8日(月)
会場：渋谷PARCO B1F GALLERY X
▼渋谷会場
会期： 10月22日(金)〜11月8日(月)
会場：渋谷PARCO B1F GALLERY X
▼名古屋会場
会期：11月13日(土)〜12月5日(日)
会場：名古屋PARCO 東館B1F イベントスペース
会期：11月13日(土)〜12月5日(日)
会場：名古屋PARCO 東館B1F イベントスペース
【写真】自然光を浴び、まばゆい笑顔…BE:FIRSTインタビュー撮り下ろし（計63枚）
SKY-HIクラファン 4時間強で目標2倍の2億円突破「本当にありがとうございます泣」
【ライブ写真5点】『イノフェス』BE:FIRSTは単独で3曲パフォーマンス
【ライブ写真3点】『MTV LIVE MATCH』で4曲を熱演したBE:FIRST
【場面写真】4ヶ月連続特番初回 JUNON、LEO、RYUHEIの新衣装ソロカット
SKY-HIクラファン 4時間強で目標2倍の2億円突破「本当にありがとうございます泣」
【ライブ写真5点】『イノフェス』BE:FIRSTは単独で3曲パフォーマンス
【ライブ写真3点】『MTV LIVE MATCH』で4曲を熱演したBE:FIRST
【場面写真】4ヶ月連続特番初回 JUNON、LEO、RYUHEIの新衣装ソロカット
PR情報