『Mステ』4時間SPで“神曲”70曲厳選 SMAP・嵐の映像、BTS・B’z・ZARDら初登場シーンも続々
2021年10月11日 18時00分 (10月11日 19時05分更新)
テレビ朝日系で15日放送の『ミュージックステーション35周年記念４時間スペシャル』（後6：00～9：48）のスペシャル企画の内容が公開された。
Mステ35年間の放送でパフォーマンスされた楽曲は8300曲以上。その中から視聴者3万7000人が厳選した“神曲”70曲をラインナップし、35年間を「バンド大戦国時代」や「ミリオン連発時代」など7つの期に分けて、それぞれの1位を発表する。
SMAP、嵐、ゆず、Mr.Children、DREAMS COME TRUEといった人気アーティストが各時代を彩った“神曲”が続々登場。BTS、YOASOBI、B’z、ZARD、X JAPANらの初登場シーン＆トークも大放出する。
ディズニー好きアーティストたちが選ぶ、Mステ35年間の「珠玉のディズニーソングランキング」も発表。これまでにMステで披露されてきた全42曲の中から、ディズニーを愛するアーティスト11人が「MY BEST」の５曲をセレクトしたものが集計され、トップ10を発表する。
SixTONESの京本大我、ジャニーズWESTの中間淳太、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの小林直己、日向坂46の加藤史帆、さらに、三浦大知、Toshl、風間俊介といった、芸能界を代表するディズニー好きたちが選んだディズニーソングの数々を貴重なパフォーマンスVTRとともに紹介していく。
■『ミュージックステーション35周年記念４時間スペシャル』出演アーティスト＆曲目
Elopers（椎名林檎スペシャルバンド）「群青日和」
King Gnu「BOY」
郷ひろみ「生投票企画「ひろみ5択」で選ばれた名曲メドレー」
米米CLUB「君がいるだけで」
櫻坂46「流れ弾」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「LIVING IN THE DREAM」
清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」
Stray Kids「ソリクン -Japanese ver.-」
ナオト・インティライミ「カーニバる？」
なにわ男子「初心LOVE」
PUFFY「エッサフォッサ」「アジアの純真」
B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」
Hey! Say! JUMP「Sing-along」
V6「Full Circle」「視聴者投票企画で選ばれた名曲メドレー」
松田聖子「瞳はダイアモンド〜Diamond Eyes〜」
MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume「一夜限りのスペシャルメドレー」
宮本浩次「浮世小路のblues」「春なのに」
May J.「レット・イット・ゴー～ありのままで～」
LiSA「往け」
Elopers（椎名林檎スペシャルバンド）「群青日和」
King Gnu「BOY」
郷ひろみ「生投票企画「ひろみ5択」で選ばれた名曲メドレー」
米米CLUB「君がいるだけで」
櫻坂46「流れ弾」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「LIVING IN THE DREAM」
清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」
Stray Kids「ソリクン -Japanese ver.-」
ナオト・インティライミ「カーニバる？」
なにわ男子「初心LOVE」
PUFFY「エッサフォッサ」「アジアの純真」
B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」
Hey! Say! JUMP「Sing-along」
V6「Full Circle」「視聴者投票企画で選ばれた名曲メドレー」
松田聖子「瞳はダイアモンド〜Diamond Eyes〜」
MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume「一夜限りのスペシャルメドレー」
宮本浩次「浮世小路のblues」「春なのに」
May J.「レット・イット・ゴー～ありのままで～」
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