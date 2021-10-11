ロッテは１１日、宮崎県内の球場で開幕した秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」（１１日～１１月１日）の参加メンバーを発表した。

【投手】東條大樹、山本大貴、西野勇士、石崎剛、南昌輝、土肥星也、中村稔弥、中森俊介、横山陸人、大嶺祐太、古谷拓郎、土居豪人、Ｈ・フローレス、小沼健太、森遼大朗、佐藤奨真

【捕手】宗接唯人、江村直也、植田将太、柿沼友哉、谷川唯人

【内野手】平沢大河、福田光輝、松田進、茶谷健太、西巻賢二

【外野手】菅野剛士、高部瑛斗、西川僚祐、山本大斗、Ｈ・ペラルタ