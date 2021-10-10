【菊花賞】特別登録馬を発表、24頭エントリー。エフフォーリア、シャフリヤールは登録せず
2021年10月10日 20時08分
ＪＲＡは１０日、「第８２回菊花賞」（Ｇ１・２４日・阪神・芝３０００メートル）の特別登録馬を発表した。セントライト記念を制したアサマノイタズラ、神戸新聞杯を勝ったステラヴェローチェをはじめとした２４頭がエントリー。皐月賞馬エフフォーリア、ダービー馬シャフリヤールは登録しなかった。フルゲートは１８頭。登録馬発表時点で、優先出走権のある５頭と、収得賞金順で１２００万円のシュヴァリエローズまでが出走できる。登録馬は次の通り。
【優先出走馬】（５０音順）
アサマノイタズラ（牡３歳、美浦・手塚）
オーソクレース（牡３歳、美浦・久保田）
ステラヴェローチェ（牡３歳、栗東・須貝）
モンテディオ（牡３歳、栗東・四位）
レットジェネシス（牡３歳、栗東・友道）
アサマノイタズラ（牡３歳、美浦・手塚）
オーソクレース（牡３歳、美浦・久保田）
ステラヴェローチェ（牡３歳、栗東・須貝）
モンテディオ（牡３歳、栗東・四位）
レットジェネシス（牡３歳、栗東・友道）
【収得賞金順】（馬名左のかっこ数字は出走可能順位）
（６）タイトルホルダー（牡３歳、美浦・栗田）
（７）ヴィクティファルス（牡３歳、栗東・池添学）
（８）ヴァイスメテオール（牡３歳、美浦・岩戸）
（９）グラティアス（牡３歳、美浦・加藤征）
（１０）ディープモンスター（牡３歳、栗東・池江）
（１１）ワールドリバイバル（牡３歳、栗東・牧田）
（１２）セファーラジエル（牡３歳、栗東・高柳大）
（１３）アリーヴォ（牡３歳、栗東・杉山晴）
（１３）ヴェローチェオロ（牡３歳、栗東・須貝）
（１３）エアサージュ（牡３歳、栗東・池添学）
（１３）ディヴァインラヴ（牝３歳、栗東・斉藤崇）
（１３）ロードトゥフェイム（牡３歳、美浦・尾形）
（１８）シュヴァリエローズ（牡３歳、栗東・清水久）
（１９）テーオーロイヤル（牡３歳、栗東・岡田）
（１９）ノースザワールド（牡３歳、栗東・大久保）
（１９）ハギノピリナ（牝３歳、栗東・高野）
（１９）マカオンドール（牡３歳、栗東・今野）
（１９）ワイドエンペラー（牡３歳、栗東・藤岡）
（２４）トーホウバロン（牡３歳、栗東・石坂）
（６）タイトルホルダー（牡３歳、美浦・栗田）
（７）ヴィクティファルス（牡３歳、栗東・池添学）
（８）ヴァイスメテオール（牡３歳、美浦・岩戸）
（９）グラティアス（牡３歳、美浦・加藤征）
（１０）ディープモンスター（牡３歳、栗東・池江）
（１１）ワールドリバイバル（牡３歳、栗東・牧田）
（１２）セファーラジエル（牡３歳、栗東・高柳大）
（１３）アリーヴォ（牡３歳、栗東・杉山晴）
（１３）ヴェローチェオロ（牡３歳、栗東・須貝）
（１３）エアサージュ（牡３歳、栗東・池添学）
（１３）ディヴァインラヴ（牝３歳、栗東・斉藤崇）
（１３）ロードトゥフェイム（牡３歳、美浦・尾形）
（１８）シュヴァリエローズ（牡３歳、栗東・清水久）
（１９）テーオーロイヤル（牡３歳、栗東・岡田）
（１９）ノースザワールド（牡３歳、栗東・大久保）
（１９）ハギノピリナ（牝３歳、栗東・高野）
（１９）マカオンドール（牡３歳、栗東・今野）
（１９）ワイドエンペラー（牡３歳、栗東・藤岡）
（２４）トーホウバロン（牡３歳、栗東・石坂）
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