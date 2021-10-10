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「核開発の父」カーン博士が死去 パキスタン、闇市場を構築
【イスラマバード共同】パキスタンのメディアによると、世界規模の核技術・関連部品売買の秘密ネットワーク...
10月10日
木造船転覆で６１人死亡 コンゴ川、客乗せ過ぎか
【ナイロビ共同】コンゴ（旧ザイール）北西部モンガラ州の都市ブンバ近郊のコンゴ川で４日夜から５日にかけ...
台湾総統、統一の実現演説に反発 中国に対等な対話を呼び掛け
【台北共同】台湾の蔡英文総統は１０日、「中華民国建国１１０年」を記念する双十節（建国記念日）祝賀式典...
トランプ前大統領、初戦州で集会 ２０２４年にらみ存在感誇示
【ワシントン共同】トランプ前米大統領（共和党）は９日、中西部アイオワ州で支持者集会を開いた。大統領選...
経済５カ年計画を推進、北朝鮮 党機関紙「重大決断」に言及
【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党は１０日、党創建７６年の記念日を迎え、党機関紙の労働新聞は、党の指導の...
有害密造酒で３０人死亡、ロシア メタノールで中毒症状、９人拘束
【モスクワ共同】インタファクス通信によると、ロシア南部オレンブルク州で人体に有害なメタノール入りの密...