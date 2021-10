俳優の木村拓哉(48)と歌手の工藤静香(51)の次女で、モデルのKoki,(18)が9日、自身のインスタグラムに新規投稿。大人のファッションを披露した。Koki,は、ベージュのルイヴィトンのバッグを手に、黒いブーツに黒いワンピース姿。真っ赤な口紅が印象的なメークをしている。この日は撮影があったようで「After shooting! Thank you to the team ♡(撮影後!チームのみんなありがとう)」と英語でつづった。