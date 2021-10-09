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【中日】岡林勇希が3試合連続スタメン ジャリエル・ロドリゲス今季初勝利なるか

2021年10月9日 13時24分

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岡林勇希

岡林勇希

◇９日　ＤｅＮＡー中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。２年目の岡林勇希外野手（１９）が３試合連続スタメン。２試合連続安打中の若竜が、この日も存在感を示せるか。
　先発のジャリエル・ロドリゲス投手（２４）は今季９試合に先発し、いまだ勝ち星なし。２日の阪神戦（甲子園）では初回に３ランを浴びた。課題の立ち上がりを克服し、初白星をつかみ取りたい。
【中日】
１番・遊・京田
２番・右・岡林
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・左・福田
６番・三・高橋周
７番・捕・桂
８番・二・高松
９番・投・ロドリゲス
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・右・楠本
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・柴田
８番・捕・山本
９番・投・京山

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