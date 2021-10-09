【中日】岡林勇希が3試合連続スタメン ジャリエル・ロドリゲス今季初勝利なるか
2021年10月9日 13時24分
◇９日 ＤｅＮＡー中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。２年目の岡林勇希外野手（１９）が３試合連続スタメン。２試合連続安打中の若竜が、この日も存在感を示せるか。
先発のジャリエル・ロドリゲス投手（２４）は今季９試合に先発し、いまだ勝ち星なし。２日の阪神戦（甲子園）では初回に３ランを浴びた。課題の立ち上がりを克服し、初白星をつかみ取りたい。
【中日】
１番・遊・京田
２番・右・岡林
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・左・福田
６番・三・高橋周
７番・捕・桂
８番・二・高松
９番・投・ロドリゲス
１番・遊・京田
２番・右・岡林
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・左・福田
６番・三・高橋周
７番・捕・桂
８番・二・高松
９番・投・ロドリゲス
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・右・楠本
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・柴田
８番・捕・山本
９番・投・京山
１番・中・桑原
２番・右・楠本
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・柴田
８番・捕・山本
９番・投・京山
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