『ap bank fes ’21 online in KURKKU FIELDS 特別版』にMr.Children(右下)の出演が決定

小林武史、櫻井和寿を中心に結成されたBank Bandが、今月3日に千葉・木更津のKURKKU FIELDSで開催した初の無観客生配信ライブ『ap bank fes ’21 online in KURKKU FIELDS』の“特別版”として10日午後7時より配信するスペシャルライブ(収録)に、Mr.Childrenが出演することが明らかになった。

『ap bank fes ’21 online in KURKKU FIELDS 特別版』は、10月3日に生配信したBank Band with Great Artists(KAN、Salyu、MISIA、宮本浩次、milet)によるライブのアーカイブ(約170分)に、Mr.Childrenのスペシャルライブ(約30分)を加えたもの。U-NEXTで10月17日午後11時59分までの期間限定配信が行われる。

この配信の収益は、災害復興支援や東日本大震災の復興支援として宮城県石巻市で開催する芸術祭『Reborn-Art Festival』、ひとり親家庭を食で支援するspoonプロジェクトなどのap bankの活動資金に充てられる。

■『ap bank fes ’21 online in KURKKU FIELDS 特別版』配信

日時:10月10日(日)午後7時~10月17日(日)午後11時59分

内容:Bank Band with Great Artistsライブアーカイブ(約170分)+Mr.Childrenスペシャルライブ(約30分)

出演:Bank Band with Great Artists

【Great Artists】KAN/Salyu/MISIA/宮本浩次/milet ※ 50音順

【Bank Ban】小林武史(Key)/櫻井和寿(Vo,Gt)/小倉博和(Gt)/亀田誠治(Ba)/河村“カースケ”智康(Dr)/沖祥子(Vn)/小田原 ODY 友洋(Cho)/Kayo(Cho)

Special Live(特別版のみ)Mr.Children

