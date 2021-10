テレビ朝日系で15日に放送される『ミュージックステーション35周年記念4時間スペシャル』(後6:00~9:48)の出演アーティスト最終発表として8組が追加され、パフォーマンス曲が発表された。

今回新たに発表になったのは、Elopers(椎名林檎らによる遊びのバンド)、King Gnu、郷ひろみ、米米CLUB、PUFFY、B.B.クィーンズ、松田聖子、May J.の8組。

椎名林檎は一夜限りのオリジナルバンドでパフォーマンス。今回の放送のためにメンバーを厳選し、女性だけの新バンド「Elopers」を結成。アイナ・ジ・エンド(BiSH)、ユウ(チリヌルヲワカ)、関根史織(Base Ball Bear)、ほな・いこか(ゲスの極み乙女。)というメンバーによるパフォーマンスは必見。

デビュー41年目の松田は、体験型アートが楽しめる東京・豊洲の新世代ミュージアム「チームラボプラネッツ」の1万3000株以上のランの花に囲まれた「Garden Area」という煌びやかなステージで、名曲「瞳はダイアモンド」(作詞:松本隆 作曲:呉田軽穂)を38年の時を経てセルフカバーする。

宮本浩次は今月20日からスタートするツアー『宮本浩次 TOUR 2021~2022 日本全国縦横無尽』のバンドメンバーで出演。アルバム『縦横無尽』のプロデューサーでもある小林武史(Key)をはじめ、レコーディングにも参加した名越由貴夫(Gt)、キタダマキ(Ba)、玉田豊夢(Dr)の豪華メンバーで「浮世小路のblues」を披露。さらに、柏原芳恵の名曲「春なのに」のカバーも含めたスペシャルメドレーをテレビ初披露する。

郷ひろみは“生投票企画”「ひろみ5択」を実施。Mステ35周年の新企画として、候補となる5曲のうち、生放送中に視聴者から選ばれた名曲3曲をメドレーで披露する。候補曲は後日発表される。

LiSAは映画『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』のスペシャル映像をバックに、主題歌「往け」を初披露する。同曲は、YOASOBIのコンポーザー・Ayaseが作曲を手がけた。

Mステ35年間の放送でパフォーマンスされた楽曲は8300曲以上。その中から視聴者3万7000人が厳選した“神曲”70曲をラインナップし、35年間を7つの期に分けてそれぞれNo.1を発表する神曲ランキング企画を実施する。

ランクインした楽曲の中から生パフォーマンス企画として、ダブルミリオンを達成した「君がいるだけで」(米米CLUB)、ディズニー映画「アナと雪の女王」主題歌「レット・イット・ゴー~ありのままで~」(May J.)、90年に流行したアニメソング「おどるポンポコリン」(B.B.クィーンズ)、井上陽水作詞・奥田民生作曲の「アジアの純真」(PUFFY)の「神曲メドレー」が披露される。

■『ミュージックステーション35周年記念4時間スペシャル』出演アーティスト&曲目

Elopers(椎名林檎スペシャルバンド)「群青日和」

King Gnu「BOY」

郷ひろみ「生投票企画「ひろみ5択」で選ばれた名曲メドレー」

米米CLUB「君がいるだけで」

櫻坂46「流れ弾」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「LIVING IN THE DREAM」

清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」

Stray Kids「ソリクン -Japanese ver.-」

ナオト・インティライミ「カーニバる?」

なにわ男子「初心LOVE」

PUFFY「エッサフォッサ」「アジアの純真」

B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

V6「Full Circle」「視聴者投票企画で選ばれた名曲メドレー」

松田聖子「瞳はダイアモンド〜Diamond Eyes〜」

MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume「一夜限りのスペシャルメドレー」

宮本浩次「浮世小路のblues」「春なのに」

May J.「レット・イット・ゴー~ありのままで~」

LiSA「往け」

