SKY-HI主催のボーイズグループオーディション『THE FIRST』から誕生した7人組ダンス&ボーカルグループ「BE:FIRST」(ビーファースト)が、10月30日に自身初となるラジオ冠番組『文化放送サタデープレミアム BE:FIRSTのRADIO FIRST』(後6:00~7:00)のパーソナリティーを担当することが決定した。

11月3日にシングル「Gifted.」でメジャーデビューを控え、同5日には東京・立川ステージガーデンで初のワンマンライブ「“FIRST” One Man Show -We All Gifted.-」を開催することが決まっているBE:FIRSTが、ラジオ番組のパーソナリティーに初挑戦。メンバー7人のうち、RYOKI、MANATO、LEOの3人が出演し、BE:FIRSTの知られざる魅力を60分、たっぷりと深堀りする。

番組では、グループについて自分たちで紹介するほか、一人ひとりをより深く知ってもらうため、デビューシングル「Gifted.」のティザーMVの再生時間が28秒であることにちなみ、「28秒自己紹介」を展開する。

また、リスナーから届いた質問・メッセージに沿って番組を展開。「BE:FIRSTの初めてを奪え!アンサー」をテーマにメッセージを募集する。これからメジャーデビュー・初単独ライブと本格的に活動を始めていくBE:FIRSTが、今回初めてされるような質問を募集し、メンバーは届いた質問に対し『タイムショック』形式の1問1答で答えていく。

さらに、「あなたのGifted自慢!」と題し、“才能”を意味するデビューシングル「Gifted.」にちなみ、「これなら負けない!」という才能自慢を募集。メンバーが紹介し、スタジオ内で実際に挑戦する。

関連キーワード 音楽