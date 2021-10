声優・歌手の水樹奈々が8日発売の声優専門月刊誌『声優グランプリ』(主婦の友インフォス/発行)の表紙に登場。歴代最多となる20回目のソロ表紙を飾った。

水樹は約2年ぶりに表紙&巻頭大特集に登場。声優アーティストとして初の東京ドーム公演や武道館7daysライブなどあらゆる金字塔を打ち立て、現在歌手デビュー20周年イヤーの締めくくりに突入している声優界のトップランナーは、声グラにおいても、ソロ表紙登場が歴代最多20回目、そして連載「奈々が行く!!」も歴代最長233回という前人未踏の領域に挑戦し続けている。

巻頭大特集のグラビアでは、「Get up! Shout!」のイメージに沿った凛々しく力強い表情が印象的なカットと、 対照的にカジュアルなデニム衣装で柔らかい表情を浮かべる爽やかなカットがあり、オン/オフのようなギャップを感じられる。 ロングインタビューでは「Get up! Shout!」制作過程から各楽曲の解説はもちろん、コロナ禍による中止を経て、来年1月に開催される『NANA MIZUKI LIVE RUNNER 2020 → 2022』についての意気込みも。連載「奈々が行く!!」では、 ティザー映像が公開中の「Get up! Shout!」MVの貴重な撮影秘話を語る。

さらに、11月号のアナザーカバー・巻末特集には、 ラブライブ!シリーズ『ラブライブ!サンシャイン!!』から、 Aqours(伊波杏樹、 逢田梨香子、 諏訪ななか、 小宮有紗、 斉藤朱夏、 小林愛香、 鈴木愛奈、 降幡愛)が登場。 ベストアルバム第2弾『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE (2018~2020)』リリース間近のAqoursに、 2018年以降の活動を振り返ってもらった。そのほか、さまざまなシチュエーションに合わせたオススメのアルバム収録楽曲や新曲「涙×(なみだじゃない)」の聴きどころもうかがった。 さらには、 長い付き合いになるAqoursの関係性がうかがえる「もし9人が姉妹だったら、長女~九女はどんな順番に?」という質問には驚きの結果が…!

「とじ込み付録として水樹奈々・Aqoursのピンナップポスターが付いてくるほか、 店舗別購入特典のブロマイドも」用意される。

