5人組バンド・東京事変が、2004年のデビューから初となるオールタイムベストアルバム『総合』を12月22日に発売することが決定した。あわせて、これまでに制作されたミュージックビデオ全作品を収録した初のオールタイムミュージックビデオ集Blu-ray/DVD『Prime Time』を同時発売することも決定した。

本作はこれまでに発表された全作品の中から、CDとデジタル配信の売上で上位のヒット曲と、ライブでの人気曲を中心にセレクト。東京事変が世に送り出してきた楽曲を総合的に網羅した全30曲入りで、CD2枚組の各ディスクには1曲ずつ新曲が収録される。既発曲は、エンジニア井上雨迩氏がミックスを手がけている。

オールタイムMV集Blu-ray/DVD『Prime Time』は、児玉裕一、ウスイヒロシ、番場秀一、内野政明監督らが手がけた28タイトルのMVに加え、ボーナスコンテンツがふんだんに収録されている。

スペシャル特典&パッケージ仕様の「生産限定盤」には、前出の『Prime Time』を同梱。特典として砂原良徳によるリミックス音源を収めた“噂のミックステープ”(カセットテープ)も付く。

「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」コンプリートセットには、「生産限定盤」の内容に加え、東京事変オリジナルデザインのポータブルカセットプレイヤー「MOONWALKマン」が付属する。コンプリートセットは、きょう8日午前10時から予約受付開始となる。

■東京事変 オールタイム・ベストアルバム『総合』収録曲

【Disc-1】

01. ※タイトル未定(新曲1)

02. 群青日和

03. 遭難

04. 御祭騒ぎ

05. 夢のあと

06. 秘密

07. 透明人間

08. スーパースター

09. 修羅場

10. OSCA

11. キラーチューン

12. 某都民

13. 閃光少女

14. 落日

15. ただならぬ関係

【Disc-2】

01. ※タイトル未定(新曲2)

02. 勝ち戦

03. 能動的三分間

04. 生きる

05. 天国へようこそ

06. ドーパミント!

07. 新しい文明開化

08. 女の子は誰でも

09. 空が鳴っている

10. 今夜はから騒ぎ

11. 選ばれざる国民

12. うるうるうるう

13. 赤の同盟

14. 緑酒

15. 永遠の不在証明

■東京事変 オールタイムMV集Blu-ray/DVD『Prime Time』収録曲

01. 群青日和

02. その淑女(をんな)ふしだらにつき

03. 遭難

04. ダイナマイト

05. 車屋さん

06. サービス

07. 歌舞伎

08. 秘密 FOR DJ

09. 恋は幻 FOR MUSICIAN

10. 修羅場

11. 喧嘩上等

12. 黄昏泣き FOR MOTHER

13. OSCA

14. キラーチューン

15. 閃光少女

16. 能動的三分間

17. 勝ち戦

18. 空が鳴っている

19. 新しい文明開化

20. 女の子は誰でも

21. 天国へようこそ

22. ハンサム過ぎて

23. 今夜はから騒ぎ

24. ただならぬ関係

25. 永遠の不在証明

26. 赤の同盟

27. 緑酒

28. ※タイトル未定(新曲)

【特典映像】

・幕ノ内サディスティック

・閃光少女(2013 New Clip)

・東京事変ティザー映像〜「BRAND NEW INCIDENTS 2O2O」「Up, up and away!2O2O」「MUSIC」

ほか、ボーナスコンテンツ収録予定

