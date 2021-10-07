【オリコン】すぎやまこういちさんの主な記録 『ドラクエ』ほか数々のヒット曲生み出す
2021年10月7日 18時22分 (10月7日 19時06分更新)
人気ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの音楽で知られる作曲家・すぎやまこういちさんが9月30日、90歳で亡くなった。
すぎやまさんの楽曲に関する主な記録は下記の通り。
【すぎやまこういちさん 作曲シングル累積売上TOP5】
1位…ガロ『学生街の喫茶店』（1972年6月20日発売）
最高1位、累積売上77.2万枚
最高1位、累積売上77.2万枚
2位…ザ・タイガース『花の首飾り／銀河のロマンス』（1968年3月15日発売）
最高1位、累積売上67.6万枚
最高1位、累積売上67.6万枚
3位…ガロ『君の誕生日』（1973年5月10日発売）
最高1位、累積売上45.2万枚
最高1位、累積売上45.2万枚
4位…ザ・タイガース『君だけに愛を』（1968年1月5日発売）
最高2位、累積売上39.7万枚
最高2位、累積売上39.7万枚
5位…島谷ひとみ『亜麻色の髪の乙女』（2002年5月9日発売）
最高4位、累積売上37.5万枚
最高4位、累積売上37.5万枚
【すぎやまこういちさん 主な関連アルバム作品記録】
・すぎやまこういち 他『交響組曲ドラゴンクエスト III』（1988年3月7日発売）
最高2位、累積売上27.4万枚（1988/3/21付）
最高2位、累積売上27.4万枚（1988/3/21付）
・すぎやまこういち(指)，NHK交響楽団『交響組曲ドラゴンクエスト IV』（1990年3月13日発売）
最高1位、累積売上26.1万枚（1990/3/26付）
最高1位、累積売上26.1万枚（1990/3/26付）
・すぎやまこういち(指)，NHK交響楽団『交響組曲ドラゴンクエスト V』（1992年10月21日発売）
最高3位、累積売上13.1万枚（1992/11/2付）
最高3位、累積売上13.1万枚（1992/11/2付）
・すぎやまこういち『KING OF TURF－中央競馬のファンファーレ－』（1998年4月1日発売）
最高50位、累積売上3.2万枚（1998/4/27付）
最高50位、累積売上3.2万枚（1998/4/27付）
※オリコン調べ（2021/10/11付現在）
「オリコン週間シングルランキング」は「1968/1/4付」よりスタート。
「オリコン週間アルバムランキング」は「1970/1/5付」よりスタート。
「オリコン週間シングルランキング」は「1968/1/4付」よりスタート。
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