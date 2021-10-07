『シブヤノオト』特番 曲目発表 Sexy Zoneは「桃色の絶対領域」、JO1は「無限大SPVer」
2021年10月7日 18時57分 (10月7日 20時06分更新)
9日放送のNHK総合の音楽番組『シブヤノオト and more FES.2021』（後10：40～11：40、11：45～深0：45）のパフォーマンス曲と見どころが発表された。東京・渋谷のNHK 101スタジオから『andmore』をコンセプトに特別な演出を加えて届ける。
Sexy Zoneは、番組きっかけで神はサイコロを振らないが楽曲提供した「桃色の絶対領域」をテレビ初パフォーマンス。JO1は、8月末にYouTubeで公開して話題となったAdoの楽曲「踊」ダンスカバーを「無限大」に加えた「無限大SPVer」を披露する。
ゲームやアニメ、漫画などメディアミックス展開をしている人気コンテンツ「ウマ娘」は、今回の出走者は、大橋彩香（ウオッカ役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）、和氣あず未（スペシャルウィーク役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、Machico（トウカイテイオー役）、Lynn（マルゼンスキー役）。「GIRLS′LEGEND U」をパフォーマンス中、クイズが出題され、SNSで生回答を募集する。
藤原さくらは「mother」を披露。藤原が番組のために描き下ろした漫画に、人気声優の日野聡と花澤香菜がアテレコする。ゴールデンボンバーは放送中の視聴者投票によって「女々しくて」か「おさかな地獄」をパフォーマンスする。
■『シブヤノオト and more FES.2021』出演アーティスト＆曲目
ウマ娘「GIRLS′LEGEND U」
Original Love& Ovall「接吻」
JO1「無限大SPVer」
GENERATIONS「Make Me Better」
Sexy Zone「桃色の絶対領域」
ゴールデンボンバー「女々しくて」or「おさかな地獄」
CHAI「Miracle」
Dios「逃避行」
藤原さくら「mother」
MAISONdes「ヨワネハキfeat.和ぬか,asmi」
milet「Ordinary days」
yama「春を告げる」
Liella!「START!!True dreams」
緑黄色社会「Mela!」
ウマ娘「GIRLS′LEGEND U」
Original Love& Ovall「接吻」
JO1「無限大SPVer」
GENERATIONS「Make Me Better」
Sexy Zone「桃色の絶対領域」
ゴールデンボンバー「女々しくて」or「おさかな地獄」
CHAI「Miracle」
Dios「逃避行」
藤原さくら「mother」
MAISONdes「ヨワネハキfeat.和ぬか,asmi」
milet「Ordinary days」
yama「春を告げる」
Liella!「START!!True dreams」
緑黄色社会「Mela!」
【MCバンド企画】
SHOCK＆RUNYO!（しょっけんらんよう）「貞☆子」
川島明（Vo）、土屋太鳳（Pf）、マハラージャン（Gt）、ハマ・オカモト（Ba）、大橋彩香（Dr）、江﨑文武（Key）、瀧野由美子（A･Sax）
SHOCK＆RUNYO!（しょっけんらんよう）「貞☆子」
川島明（Vo）、土屋太鳳（Pf）、マハラージャン（Gt）、ハマ・オカモト（Ba）、大橋彩香（Dr）、江﨑文武（Key）、瀧野由美子（A･Sax）
【VTR出演】
大泉洋
吉沢亮
大泉洋
吉沢亮
【声の出演】
花澤香菜
日野聡
花澤香菜
日野聡
【MC】
川島明
土屋太鳳
川島明
土屋太鳳
【ナレーション】
服部伴蔵門
服部伴蔵門
【写真】ウマ娘、JO1、GENERATIONSら第1弾出演アーティスト
【写真】セクゾ、藤原さくら、miletら第2弾出演アーティスト
【写真】アニサマで「うまぴょい！」 ウマ娘声優の絶対領域がチラリ
【写真】田中将大が育てたウマ娘！ミホノブルボン、テイオー…Aランクがズラリ
【動画】JO1 4THシングル表題曲「REAL」MV
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