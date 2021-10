10月9日放送『シブヤノオト and more FES.2021』曲目発表 (C)NHK

9日放送のNHK総合の音楽番組『シブヤノオト and more FES.2021』(後10:40~11:40、11:45~深0:45)のパフォーマンス曲と見どころが発表された。東京・渋谷のNHK 101スタジオから『andmore』をコンセプトに特別な演出を加えて届ける。

Sexy Zoneは、番組きっかけで神はサイコロを振らないが楽曲提供した「桃色の絶対領域」をテレビ初パフォーマンス。JO1は、8月末にYouTubeで公開して話題となったAdoの楽曲「踊」ダンスカバーを「無限大」に加えた「無限大SPVer」を披露する。

ゲームやアニメ、漫画などメディアミックス展開をしている人気コンテンツ「ウマ娘」は、今回の出走者は、大橋彩香(ウオッカ役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、高野麻里佳(サイレンススズカ役)、田所あずさ(シンボリルドルフ役)、和氣あず未(スペシャルウィーク役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、Machico(トウカイテイオー役)、Lynn(マルゼンスキー役)。「GIRLS′LEGEND U」をパフォーマンス中、クイズが出題され、SNSで生回答を募集する。

藤原さくらは「mother」を披露。藤原が番組のために描き下ろした漫画に、人気声優の日野聡と花澤香菜がアテレコする。ゴールデンボンバーは放送中の視聴者投票によって「女々しくて」か「おさかな地獄」をパフォーマンスする。

■『シブヤノオト and more FES.2021』出演アーティスト&曲目

ウマ娘「GIRLS′LEGEND U」

Original Love& Ovall「接吻」

JO1「無限大SPVer」

GENERATIONS「Make Me Better」

Sexy Zone「桃色の絶対領域」

ゴールデンボンバー「女々しくて」or「おさかな地獄」

CHAI「Miracle」

Dios「逃避行」

藤原さくら「mother」

MAISONdes「ヨワネハキfeat.和ぬか,asmi」

milet「Ordinary days」

yama「春を告げる」

Liella!「START!!True dreams」

緑黄色社会「Mela!」

【MCバンド企画】

SHOCK&RUNYO!(しょっけんらんよう)「貞☆子」

川島明(Vo)、土屋太鳳(Pf)、マハラージャン(Gt)、ハマ・オカモト(Ba)、大橋彩香(Dr)、江﨑文武(Key)、瀧野由美子(A・Sax)

【VTR出演】

大泉洋

吉沢亮

【声の出演】

花澤香菜

日野聡

【MC】

川島明

土屋太鳳

【ナレーション】

服部伴蔵門

