10月9日放送『シブヤノオト and more FES.2021』曲目発表 （C）NHK

9日放送のNHK総合の音楽番組『シブヤノオト and more FES.2021』（後10：40～11：40、11：45～深0：45）のパフォーマンス曲と見どころが発表された。東京・渋谷のNHK 101スタジオから『andmore』をコンセプトに特別な演出を加えて届ける。

Sexy Zoneは、番組きっかけで神はサイコロを振らないが楽曲提供した「桃色の絶対領域」をテレビ初パフォーマンス。JO1は、8月末にYouTubeで公開して話題となったAdoの楽曲「踊」ダンスカバーを「無限大」に加えた「無限大SPVer」を披露する。

ゲームやアニメ、漫画などメディアミックス展開をしている人気コンテンツ「ウマ娘」は、今回の出走者は、大橋彩香（ウオッカ役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、高野麻里佳（サイレンススズカ役）、田所あずさ（シンボリルドルフ役）、和氣あず未（スペシャルウィーク役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、Machico（トウカイテイオー役）、Lynn（マルゼンスキー役）。「GIRLS′LEGEND U」をパフォーマンス中、クイズが出題され、SNSで生回答を募集する。

藤原さくらは「mother」を披露。藤原が番組のために描き下ろした漫画に、人気声優の日野聡と花澤香菜がアテレコする。ゴールデンボンバーは放送中の視聴者投票によって「女々しくて」か「おさかな地獄」をパフォーマンスする。

■『シブヤノオト and more FES.2021』出演アーティスト＆曲目

ウマ娘「GIRLS′LEGEND U」

Original Love& Ovall「接吻」

JO1「無限大SPVer」

GENERATIONS「Make Me Better」

Sexy Zone「桃色の絶対領域」

ゴールデンボンバー「女々しくて」or「おさかな地獄」

CHAI「Miracle」

Dios「逃避行」

藤原さくら「mother」

MAISONdes「ヨワネハキfeat.和ぬか,asmi」

milet「Ordinary days」

yama「春を告げる」

Liella!「START!!True dreams」

緑黄色社会「Mela!」

【MCバンド企画】

SHOCK＆RUNYO!（しょっけんらんよう）「貞☆子」

川島明（Vo）、土屋太鳳（Pf）、マハラージャン（Gt）、ハマ・オカモト（Ba）、大橋彩香（Dr）、江﨑文武（Key）、瀧野由美子（A･Sax）

【VTR出演】

大泉洋

吉沢亮

【声の出演】

花澤香菜

日野聡

【MC】

川島明

土屋太鳳

【ナレーション】

服部伴蔵門

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