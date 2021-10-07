オードリー （C）ORICON NewS inc.

ニッポン放送は7日、9月6日から12日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）が、2016年2月度調査以来、33回連続で単独首位を獲得したと発表した（※19年10月調査は台風特番のため含まず）。

そのほか、『ニッポン放送ショウアップナイター』（火～日 後6：00 週6曜日平均）、『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）、『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）、『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』なども単独首位を獲得し、好調ぶりをうかがわせた。

■全局中同時間帯 単独首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）

『ニッポン放送ショウアップナイター』（火～日 後6：00 週6曜日平均）

『上柳昌彦 あさぼらけ』（月～金 前5：00 週5曜日平均）

『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00）

『薬師丸ひろ子ハート・デリバリー』（毎週日曜 前8：30）

『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）

『吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD』（9月10日 後10：00）

『山崎育三郎のI AM 1936』（毎週土曜 後9：30）

『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（毎週土曜 後11：30）

『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）

『週刊なるほど！ニッポン』（毎週日曜 前4：50）

『ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo』（毎週日曜 後10：00）

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