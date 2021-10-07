『オードリーANN』聴取率V33達成 ナイナイ・SixTONES・佐久間Pも単独首位【単独首位番組一覧あり】
2021年10月7日 18時02分 (10月7日 18時06分更新)
ニッポン放送は7日、9月6日から12日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）が、2016年2月度調査以来、33回連続で単独首位を獲得したと発表した（※19年10月調査は台風特番のため含まず）。
そのほか、『ニッポン放送ショウアップナイター』（火～日 後6：00 週6曜日平均）、『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）、『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）、『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』なども単独首位を獲得し、好調ぶりをうかがわせた。
■全局中同時間帯 単独首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）
『ニッポン放送ショウアップナイター』（火～日 後6：00 週6曜日平均）
『上柳昌彦 あさぼらけ』（月～金 前5：00 週5曜日平均）
『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00）
『薬師丸ひろ子ハート・デリバリー』（毎週日曜 前8：30）
『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）
『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）
『吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD』（9月10日 後10：00）
『山崎育三郎のI AM 1936』（毎週土曜 後9：30）
『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（毎週土曜 後11：30）
『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）
『週刊なるほど！ニッポン』（毎週日曜 前4：50）
『ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo』（毎週日曜 後10：00）
『ニッポン放送ショウアップナイター』（火～日 後6：00 週6曜日平均）
『上柳昌彦 あさぼらけ』（月～金 前5：00 週5曜日平均）
『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00）
『薬師丸ひろ子ハート・デリバリー』（毎週日曜 前8：30）
『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）
『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）
『吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD』（9月10日 後10：00）
『山崎育三郎のI AM 1936』（毎週土曜 後9：30）
『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（毎週土曜 後11：30）
『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）
『週刊なるほど！ニッポン』（毎週日曜 前4：50）
『ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo』（毎週日曜 後10：00）
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