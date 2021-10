松田ゆう姫 (C)ORICON NewS inc.

松田優作さんの長女でミュージシャンの松田ゆう姫(33)が7日、自身のインスタグラムを更新。母で女優の松田美由紀(60)との2ショットを公開した。

「昨日は母の還暦の誕生日でした」と明かし、母娘ショットをアップ。ゆう姫が美由紀にハグするようにくっつく微笑ましい1枚で、「繊細で、パワフルで、そして美しくて可愛らしい自慢の母です」「I love you so so much」と愛をつづった。

ファンからは「お母様素敵です ゆう姫そっくりで美人親子 おめでとうございます」「素敵なツーショットですね」「くりそつ かわいい」「素敵な写真」「パワフルな松田家 いつも応援しています」などの声が寄せられている。

ゆう姫は松田優作さんと美由紀夫妻の長女。長男は俳優の松田龍平(38)で、次男は同じく俳優の松田翔太(36)。

