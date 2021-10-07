ヒップホップ好きのカミナリがMC担当 『激闘！ラップ甲子園への道』10・7放送スタート
2021年10月7日 13時30分 (10月7日 14時06分更新)
TOKYO MXにて『激闘！ラップ甲子園への道』の放送がきょう7日よりスタートする（毎週木曜 深1：05）。
収録は、ラップに懸ける思いや予選の模様など、高校生ラッパーたちの大会までの道のりを放送する番組らしく学校の教室のセットで行われた。
芸能界きってのヒップホップ好きのカミナリが番組MCを担当。KEN THE 390、晋平太、NAIKA MC、COMA-CHI、ACE、百足と現在のヒップホップシーンで活躍するアーティストを迎えて『激闘！ラップ甲子園』に応募してくる高校生ラッパーへのエールとともに、自身の学生時代のヒップホップにまつわるエピソードやフリースタイルバトルへの思いを語りあう座談会が開かれた。またインタビューでは、学生時代のヒップホップ・アンセムを語るなどしている。
■TOKYO MX『激闘！ラップ甲子園への道』概要
放送日時：毎週木曜 深夜1時05分～1時35分 ※2021年10月7日（木）スタート
番組MC：カミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）
第1回放送ゲストラッパー：KEN THE 390、晋平太、NAIKA MC、COMA-CHI、ACE、百足
・番組ホームページ
https://s.mxtv.jp/music/gekira/
・番組オフィシャルツイッター
https://twitter.com/gekira_mx
※本番組は番組配信アプリ「エムキャス」でも視聴可能。
放送日時：毎週木曜 深夜1時05分～1時35分 ※2021年10月7日（木）スタート
番組MC：カミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）
第1回放送ゲストラッパー：KEN THE 390、晋平太、NAIKA MC、COMA-CHI、ACE、百足
・番組ホームページ
https://s.mxtv.jp/music/gekira/
・番組オフィシャルツイッター
https://twitter.com/gekira_mx
※本番組は番組配信アプリ「エムキャス」でも視聴可能。
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