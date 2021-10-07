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日大背任事件で理事らを逮捕　東京地検特捜部

2021年10月7日 11時30分 (10月7日 11時52分更新)
　日本大学本部＝東京都千代田区

　日本大学本部＝東京都千代田区

  • 　日本大学本部＝東京都千代田区
  • 　日本大学を巡る事件の構図
　日本大学の医学部付属板橋病院の建て替え工事を巡り２億円超が外部に不正に流出した事件で、東京地検特捜部は７日、背任の疑いで日大理事の井ノ口忠男容疑者（６４）ら２人を逮捕した。
　特捜部は９月、日大本部（千代田区）や日本大学事業部、理事長（７４）の自宅（杉並区）などを家宅捜索。押収資料を分析し、理事長を含む複数の日大幹部を聴取して実態解明を進めていた。

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