日本大学本部＝東京都千代田区
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奈良時代の聖武天皇ゆかりの品やシルクロードを経て大陸から伝わった歴史的宝物が数多く保管されている奈良...
10月7日
放火未遂の疑いで男子中学生逮捕 愛知・豊橋市
空き家近くの枯れ草に火を付けたとして、愛知県警豊橋署は６日夜、非現住建造物等放火未遂の疑いで、同県豊...
高専開発衛星、打ち上げまた中止 イプシロン、上空の風で
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は７日、鹿児島県肝付町の内之浦宇宙空間観測所で予定していた小型ロケッ...
小型がヘリ墜落、男性死亡 調査官を派遣、神奈川・秦野
７日午前６時５０分ごろ、神奈川県秦野市今泉の金井場配水場付近で、散歩中の男性から「ヘリコプターが上空...
北欧で若者へのモデルナ接種中断 心筋炎巡り予防的措置
【ロンドン共同】北欧のスウェーデンとデンマークの保健当局は６日、米モデルナ製の新型コロナウイルスワク...
本年度の新聞協会賞・技術賞・経営賞 一覧（敬称略）
【新聞協会賞】
愛知県知事リコール署名大量偽造事件のスクープと一連の報道（中日新聞社・西日本...