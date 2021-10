東京の大手町・丸の内・有楽町エリア(以下、「大丸有エリア」)及び常盤橋エリアで、11月11日(木)~12月25日(土)の期間、「ハリー・ポッター 魔法ワールド」とコラボレーションしたイベント「Marunouchi Bright Christmas 2021『ハリー・ポッター』魔法ワールドからの贈り物」が展開される。

世代を超えて、今もなお、多くの人を魅了し続けている「ハリー・ポッター 魔法ワールド」。2021年は映画シリーズ1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』が公開されてから20周年を迎えるメモリアルイヤー。この記念すべき年のフィナーレとして開催される同イベントでは、エリア各所で物語の世界を表現した、まるで魔法にかかったようなクリスマス装飾を施し、まちを訪れた人に「ハリー・ポッター 魔法ワールド」の魅力とともに、幻想的で心温まる、魔法のような時間を過ごしてもらうことを目指している。

丸ビル1階マルキューブには、高さ約9メートルのメインツリー「ホグワーツの魔法の樹」が登場。3Dホログラムディスプレイを使用し、物語に登場する魔法生物や映画の名シーンを再現した演出のライティングショーが楽しめる。

9月9日にオープンした新商業ゾーン「TOKYO TORCH Terrace」に隣接する大規模広場「TOKYO TORCH Park」には、都内最大級の巨大ツリー型イルミネーション「ふくろう便の樹」が登場。夕方になると、星のように輝くツリーにふくろう便がクリスマスシーズンのプレゼントを運んでくる様子が表現される。

エリア各所にも「ハリー・ポッター」及び「ファンタスティック・ビースト」シリーズの世界観を体現したクリスマスツリーが飾られる。

期間中には、『ハリー・ポッターと賢者の石』を中心にシリーズを振り返りながらエリア各所を巡るデジタルスタンプラリーや、期間中対象施設の一部店舗でここでしか購入できない限定アイテムの販売、グッズを多数取りそろえたポップアップショップも出店する。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR. (s21)

